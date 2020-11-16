Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Frutti Extra Bursaspor'un 2 maçı ertelendi!
16.11.2020 - 00:03 |

Frutti Extra Bursaspor'un 2 maçı ertelendi!

ULEB Avrupa Kupası'nda oynanması planlanan 4 karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Frutti Extra Bursaspor'un 2 maçı ertelendi!
ABONE OL

ULEB Avrupa Kupası'nda oynanması planlanan 4 karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. 

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Frutti Extra Bursaspor'un Nanterre 92 ve Promitheas maçları, yeşil-beyazlı kulüpte görülen Kovid-19 vakaları sebebiyle yapılamayacak. 

Virtus Segafredo Bologna-Morabanc Andorra ve JL Bourg-Umana Reyer Venice karşılaşmalarının da Kovid-19 engeline takıldığı belirtildi. 

Müsabakaların daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacağı kaydedildi.

Frutti Extra Bursasporun 2 maçı ertelendi

Şenol Güneş: "Oyuncularımı tebrik ediyorum ve alınlarından öpüyorum"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Frutti Extra Bursaspor'un 2 maçı ertelendi!
    Frutti Extra Bursaspor'un 2 maçı ertelendi!
  2. Cengiz Ünder'den itiraf!
    Cengiz Ünder'den itiraf!
  3. Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı
    Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı
  4. Bakan Kasapoğlu: "İlk galibiyetimizi aldık"
    Bakan Kasapoğlu: "İlk galibiyetimizi aldık"
  5. Şenol Güneş patladı!
    Şenol Güneş patladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya'da Cheryshev'den penaltı tepkisi!

Rusya'da Cheryshev'den penaltı tepkisi!

Son dakika - Kenan Karaman: "Grupta 1. olmak istiyoruz"

Son dakika - Kenan Karaman: "Grupta 1. olmak istiyoruz"

Son dakika - Caner Erkin'den Avrupa Şampiyonası için iddialı sözler!

Son dakika - Caner Erkin'den Avrupa Şampiyonası için iddialı sözler!

Son dakika - A Milli Takım'da Zeki Çelik sakatlandı!

Son dakika - A Milli Takım'da Zeki Çelik sakatlandı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet