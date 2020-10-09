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09.10.2020 - 12:32 | | Eurohoops

Son dakika | Frutti Extra Bursaspor, ULEB'te hükmen galip

7Days EuroCup'ta Slovenya'da oynanması planlanan Cedevita Olimpija-Frutti Extra Bursaspor maçı, Sloven ekibinin Covid-19 vakası sonucu karantinada kalması nedeniyle iptal edilmişti. EuroLeague yönetimi, maçı Frutti Extra Bursaspor'un lehine 20-0 olarak tescil ettiğini duyurdu. Böylelikle Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'daki ilk galibiyetini hükmen elde etti.

Son dakika | Frutti Extra Bursaspor, ULEB'te hükmen galip
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7Days EuroCup'ta D Grubu'nda yer alan Frutti Extra Bursaspor'un ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ekibinde koronavirüse rastlandı. Bunun üzerine, maç için Slovenya'da bulunan Frutti Extra Bursaspor kafilesi beklemeye başladı.

Sloven hükümetinin aldığı karar neticesinde, takımın karantinada bulunması nedeniyle karşılaşmanın iptal edildiği bilgisi, turnuva organizasyonu tarafından duyuruldu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, EuroLeague yönetimi, maça ilişkin kararını verdi. Mücadele, Frutti Extra Bursaspor'un 20-0'lık skorla lehine tescil edildi. Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel karar ile ilgili, "Biraz önce tarafımıza, rakibimiz Cedevita'nın karantinada bulunmaları dolayısıyla maça çıkamamasından dolayı 20-0 hükmen galip geldiğimiz bilgisi verilmiştir. Bu kararla Cedevita gibi zor bir deplasmandan galibiyetle dönüp çok önemli bir avantaj sağlasak da, hiçbir galibiyet insan sağlığından önemli değildir. Rakibimizin böyle zorlu bir durumunda Büyük Bursaspor camiasına yakışır şekilde terimizin son damlasına kadar sahada mücadele ederek sahada sonuç almak her zaman önceliğimizdir. Rakibimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde kendilerini parkelerde görmeyi temenni ederiz" ifadelerini paylaştı.

Öte yandan bu sezon kulüp tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'daki ilk galibiyetini 'hükmen' elde etti.

Nedim Yücel: "Hiçbir galibiyet insan sağlığından önemli değildir"

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, kulübün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın kendilerine de tebliğ edildiğini belirtti.

Bu kararla zorlu bir deplasmandan galibiyetle dönmüş olduklarını ifade eden Yücel, şunları kaydetti: "Çok önemli bir avantaj sağlasak da hiçbir galibiyet insan sağlığından önemli değildir. Rakibimizin böyle zorlu bir durumunda büyük Bursaspor camiasına yakışır şekilde terimizin son damlasına kadar sahada mücadele ederek, sahada sonuç almak her zaman önceliğimizdir. Rakibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde kendilerini parkede görmeyi temenni ederiz."

 

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