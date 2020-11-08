Fuat Çapa: "Ben buraya başarısız bir yerden gelmedim"

Süper Lig'in 8'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Fatih Karagümrük'ün 2-2 berabere kaldığı müsabakanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fuat Çapa, rakibin birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişlerde iyi baskı yaptığını bildiklerini söyleyerek, "Burada dikkatli olmamız gerektiğini konuştuk. Duran toplarda da etkili bir takım. Bunun üzerine de çalışmıştık ama yediğimiz ilk gol tam maçtan önce söylediğimiz şeyin kopyası oldu. İkinci gol de öyle. O ana kadar da çok istekliydik. Değişikliklerden sonra 2-2'yi bulacağımız çok belliydi ama atmış olduğumuz penaltı bile zorla kaleye girdi. İkinci golde bile top direkten döndükten sonra seke seke içeri girdi. İnanılmaz şanssız bir dönem geçiriyoruz. Oynadığımız 6 maçı değerlendirirsek çok başarılı değiliz" dedi.

"BEN BURAYA BAŞARISIZ BİR YERDEN GELMEDİM"

Fuat Çapa, taraftarların kendisini istifaya çağırmasıyla ilgili olarak, "Benim için de çok kolay olabilirdi. Ben başarısız bir yerden gelmedim. Geçtiğimiz sezon en başarılı teknik adamlardan biriydim. Biz buradaki beklentileri, istekleri ve vizyonu gördük, inandık ve sabır gösterdik. Yoksa 2'nci hafta transfer tahtası açılmadı diye ben de gidebilirdim. Rahatlıkla yapabilirdim. Eğer bir davaya inanıyorsanız mücadele etmeden olmaz. Onun için biz bu sabrı gösterdik. Taraftarımız sabrı göstermedi ve ilk defa bunu yaşadım hayatımda. Çok hoş bir davranış değildi. Beklentilerini anlıyorum ama onlar da camiamızın içinde yaşadıklarımızı biliyorlar. Sadece oyuncu ismini alıp o oyuncuyu her mevkide oynatamazsınız. Geçtiğimiz hafta sağ bekim, sol bekim, stoperlerime bir şey olacak diye kulübede korktum. Vakalardan dolayı alternatif tek oyuncum yoktu" ifadelerini kullandı.

ATILAY CANEL: PUAN VEYA PUANLAR ALMAYA GELMİŞTİK

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise şöyle konuştu: "Biz buraya gelirken puan veya puanlar almaya gelmiştik. Bu saha bizim için uğurlu bir sahaydı. 1'inci Ligten Süper Lige çıktığımız bir sahaydı. Oyunu istediğimiz gibi kontrol altına aldık. Son 5 dakikaya kadar da oyunu istediğimiz kadar tuttuk ama son beş dakikada oyuncu değişikliği istememize rağmen oyuncuyu bir türlü değiştiremedik ve o sırada da o karambolde golü yedik. Onlara verilen penaltı gibi bizim gördüğümüz kadarıyla Enzonun düşürülüşü bize göre penaltıydı ama ne hikmetse verilmedi. Bir puan ile Karagümrüke dönüyoruz."