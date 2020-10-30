Fuat Ã‡apa: Galatasarayâ€™a karÅŸÄ± 10 oyuncumuz olmayacak

Ã‡apa, "Åžartlar normal olsa belki ÅŸu an kurmuÅŸ olduÄŸumuz kadro, 2002 yÄ±lÄ±ndan beri kurduÄŸumuz en iyi kadrolardan biri" dedi.

"GALATASARAY'A KARÅžI 10 OYUNCUMUZ OLMAYACAK"

Ã‡apa, koronavirÃ¼s nedeniyle yaÅŸanÄ±lan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± dile getirirken, "Bir de Koronaspor var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hafta iÃ§i bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yoruz ama test sonuÃ§larÄ± pozitif Ã§Ä±kÄ±nca bÃ¼tÃ¼n planlar bozuluyor. BugÃ¼n iÃ§in toplam 7 pozitif vakamÄ±z var. Belirti gÃ¶steren 1-2 oyuncumuz var. OnlarÄ± da takÄ±mÄ±n iÃ§ine sokmadÄ±k. Rize'ye gidene kadar hiÃ§bir ÅŸey yoktu. Ã–nce sahada pozitif olduk, sonra geldik burada pozitif olduk. Korona belki de sezon sonunda ÅŸampiyonu belirleyecek. YarÄ±n Galatasaray ile maÃ§Ä±mÄ±z var, 10 oyuncumuz olmayacak. Alt yapÄ±dan 3 oyuncu kadroya aldÄ±k. Ä°yi sonuÃ§ alacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

"MKE ANKARAGÃœCÃœ TÃœRKÄ°YE'NÄ°N EN BÃœYÃœK CAMÄ°ALARINDAN"

Ã‡apa, AnkaragÃ¼cÃ¼'ne geliÅŸ sÃ¼recinde duyduÄŸu heyecanÄ± anlatÄ±rken, "YaÅŸanan salgÄ±n sÃ¼recini biliyorsunuz. Yine de hedef odaklÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz. MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k camialarÄ±ndan. Fatih Mert baÅŸkan beni ilk aradÄ±ÄŸÄ±nda inanÄ±lmaz heyecanlanmÄ±ÅŸtÄ±m. Ligden dÃ¼ÅŸÃ¼p tekrar SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmak kolay bir iÅŸ deÄŸil. TÃ¼rkiye'de gÃ¼nlÃ¼k baÅŸarÄ±lara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, Ã¶zellikle KasÄ±mpaÅŸa sÃ¼recinden sonra buraya gelmek riskti. Burada beni en Ã§ok cezbeden ÅŸey, Fatih Mert baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n2023 projesiydi. YÃ¶neticilerimizin bu projeye inanmasÄ± benim de inanmamÄ± saÄŸladÄ±. Beni en Ã§ok heyecanlandÄ±ran ÅŸey buydu. Onun iÃ§in buraya geldim" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

"BAÅžKAN VE YÃ–NETÄ°M KURULU BU TRANSFER YASAÄžINI KALDIRMAK Ä°Ã‡Ä°N Ä°NANILMAZ Ã‡ABA SARFETTÄ°"

Ã‡apa, sezon baÅŸÄ±nda hem hazÄ±rlÄ±k hem de transfer sÃ¼recinde sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederken, "12 EylÃ¼l'de tekrar ligler baÅŸladÄ±. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, 5 haftalÄ±k bir sÃ¼reciniz var, transfer yasaÄŸÄ±nÄ±z var, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'nun belirlemiÅŸ olduÄŸu bÃ¼tÃ§eniz var ve bunlar iÃ§erisinde 2023 yÄ±lÄ±na dÃ¶nÃ¼k bir hedefiniz var. BugÃ¼n ligde dÃ¶rtte dÃ¶rt yapmak isteyen bir baÅŸkan ve yÃ¶netim kurulumuz mevcut. Teknik adam olarak ben istemez miyim? Ä°sterim. Ancak bu baÅŸarÄ± kalÄ±cÄ± olmayacaksa istemem. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu sezon baÅŸarÄ±lÄ± olup, gelecek sezonlarÄ±n altÄ± boÅŸalacaksa bunun bir anlamÄ± yok. Parayla gelen baÅŸarÄ±lar geÃ§ici, zemini saÄŸlam baÅŸarÄ±lar hep kalÄ±cÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye'de bunun ÅŸu an iki tane Ã¶rneÄŸi var, biri Medipol BaÅŸakÅŸehir, diÄŸeri Aytemiz Alanyaspor. Åžu anda o yolda gidiyorlar. Bunu Ã¶ncelikle hepimizin idrak etmesi gerekiyor. Zaman zaman duyuyorum, 'Transfer tahtasÄ± neden son gÃ¼ne kadar aÃ§Ä±lmadÄ±.'Â BaÅŸkan ve yÃ¶netim kurulu bu transfer yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmak iÃ§in inanÄ±lmaz Ã§aba sarf etti. Ã–ncelikle bir bÃ¼tÃ§eniz var. Bu bÃ¼tÃ§enin yÃ¼zde50'den fazlasÄ±nÄ± da transfer yasaÄŸÄ±na ayÄ±rmak zorundasÄ±nÄ±z. YaÅŸanan kolay bir sÃ¼reÃ§ deÄŸil" dedi.