Fuat Ã‡apa: Her kulÃ¼p TÃ¼rk futbolcu arÄ±yor

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fuat Ã‡apa, SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor karÅŸÄ±sÄ±nda 2-1 kaybettikleri iÃ§in Ã§ok Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmadan sonra dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ã‡apa, rakipleri karÅŸÄ±sÄ±na kendi eksik olan bÃ¶lgelerini bilerek Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Ligin ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± bizim iÃ§in Ã¶nemliydi. Galibiyetle baÅŸlamak istiyorduk.KarÅŸÄ±laÅŸmaya gayet iyi baÅŸladÄ±k. Ä°lk 10-15 dakikadan sonra biraz daha uzun top oynamaya baÅŸladÄ±k ve bu bizim istediÄŸimiz deÄŸildi. Orta sahada kontrolÃ¼ almak istedik ama maalesef bunu zaman zaman gerÃ§ekleÅŸtirebildik. Buna raÄŸmen 65 dakikalÄ±k kÄ±sÄ±mda 3-4 net pozisyon bulduk, onlarÄ±n da bir topu direkten dÃ¶ndÃ¼. GolÃ¼ bulduktan sonra 2-0'Ä± buluruz dedik, buna yÃ¶nelik hamleler de yaptÄ±k. Maalesef rakibin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu hamleler daha verimli Ã§Ä±ktÄ±. Oltan'Ä±n ceza sahasÄ± iÃ§inde yan toplarda etkili olduÄŸunu sÃ¶yledik ama saha iÃ§inde uygulayamadÄ±k. SonuÃ§ olarak gerÃ§ekten Ã¼zÃ¼cÃ¼. Yeni gelen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da bugÃ¼n gÃ¶rme fÄ±rsatÄ±mÄ±z oldu. OnlarÄ±n neler katacaÄŸÄ±nÄ± net bir ÅŸekilde gÃ¶rdÃ¼k."Â

" Her kulÃ¼p TÃ¼rk futbolcu arÄ±yor"

Rakibin alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸu ilk 11'le sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun avantajÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã‡apa, "Bizim de eksik bÃ¶lgelerimiz net bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z futbolunda orta sahada hakim olamazsanÄ±z kazanmanÄ±z Ã§ok zor. DefansÄ±nÄ±za Ã§ok yÃ¼k biniyor. Biz de bunu yaÅŸadÄ±k. Orta saha oynamayan oyuncularla oynadÄ±k. YÃ¶netimimiz zaten gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor, bu bir sitem deÄŸil. TÃ¼rk-yabancÄ± oyuncu sÄ±nÄ±rlamasÄ±yla ilgili Ã§ok fazla tartÄ±ÅŸma vardÄ±. Her kulÃ¼p TÃ¼rk futbolcu arÄ±yor. GerÃ§ekten alternatif olacak TÃ¼rk futbolcusu bulmak Ã§ok zor. Gelecek yÄ±llarda da gÃ¶zden geÃ§irmek lazÄ±m. TÃ¼rk futbolcularÄ±nÄ±n geliÅŸmesini istiyorsak ona gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸma yapmamÄ±z lazÄ±m. KÄ±sÄ±tlamayla bu iÅŸin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± diÄŸer Ã¼lkeler gÃ¶sterdi." ifadelerini kullandÄ±.Â

TaraftarÄ±n beklentisinin farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± aktaran Ã‡apa, "Haftaya bay geÃ§eceÄŸiz. Yeni geleceklerle birlikte daha iyi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼mÃ¼z olacak. Kimse endiÅŸe etmesin net ve aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum biz bu sezon herkesin beklentisinin Ã¼zerinde bir yerde ligi bitireceÄŸiz. DoÄŸru oynayarak bitireceÄŸiz. BugÃ¼nkÃ¼ oyun bizim oyunumuz deÄŸil. GeÃ§tiÄŸimiz sezon AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n oynadÄ±ÄŸÄ± oyun da bizim istediÄŸimiz oyun deÄŸil. BozmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek maÃ§ kazanamazsÄ±nÄ±z. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarÄ±n alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± var. Uzun yÄ±llar sonra oyunu bÃ¶yle oynamaya Ã§alÄ±ÅŸan bir futbolcu grubu var. Kimse endiÅŸe etmesin." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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