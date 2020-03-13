Fuat Ã‡apa: Nefes alacaÄŸÄ±mÄ±z bir yerdeyiz

SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± GÃ¶ztepe'yi 2-0 yenen KasÄ±mpaÅŸa'da teknik direktÃ¶r Fuat Ã‡apa, elde ettikleri galibiyetle sÄ±ralamada nefes alabilecekleri bir pozisyona geldiklerini sÃ¶yledi.Â

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ã‡apa, "MaÃ§a golle baÅŸlamamÄ±z sevindiriciydi. Ä°lk atakta gol attÄ±k. Sonraki oyun gayet olumluydu. YakalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz Ã§ok pozisyon vardÄ± ama son vuruÅŸlarÄ± yapamadÄ±k. Devre arasÄ±nda oyunculara aynÄ± ciddiyetle devam etmelerini sÃ¶yledim. Rakibin deÄŸiÅŸikliklerini de Ã¶ngÃ¶rerek oyuncularÄ± gÃ¶revlendirerek rakibe pozisyon vermedik. Son 4 hafta gayet olumluydu. Her geÃ§en gÃ¼n Ã¼zerine koyarak devam eden bir KasÄ±mpaÅŸa var. Ligin bitmesine 8 hafta kaldÄ±. BugÃ¼n itibarÄ±yla sÄ±ralamaya bakÄ±nca nefes alacaÄŸÄ±mÄ±z bir yerdeyiz. 1-2 puanlÄ±k kredimiz var ÅŸu anda. AynÄ± ciddiyetle devam edeceÄŸimizden kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n. Rakibin oyunu kontraya dayalÄ± bir oyundu. GÃ¶ztepe, TÃ¼rkiye'de bu oyunu oynayan en iyi takÄ±mlardan biri." ifadelerini kullandÄ±.Â

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sonrasÄ± futbol dÃ¼nyasÄ±nda oluÅŸan gÃ¼ndemin oyuncularÄ±nÄ± etkilediÄŸini sÃ¶yleyen Ã‡apa, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sabaha kadar olumlu hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±k ama seyircisiz oynanmasÄ±, sonra maÃ§larÄ±n iptal edilip edilmeyeceÄŸi konusu oyuncular Ã¼zerinde olumsuz etki yaptÄ±. MaÃ§a konsantre olmak kolay deÄŸildi. Hafta iÃ§inde olumlu Ã§alÄ±ÅŸmalar vardÄ±. MaÃ§ Ã¶ncesi toplantÄ±sÄ±nda kafalarÄ±ndaki olumsuzluklarÄ± silip maÃ§a odaklanmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledik."Â

Ã‡apa, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun liglerin durumu ile ilgili alacaÄŸÄ± her karara uyacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Futbolun ikili mÃ¼cadele, temas olduÄŸunu biliyoruz. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te federasyonun kararÄ± neyse biz de uymak zorundayÄ±z. Bunu ne kadar dillendirirseniz oyuncular o iÅŸe odaklanÄ±r. Sahaya Ã§Ä±kÄ±yorsak oynamak zorundayÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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