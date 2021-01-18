SÃ¼per Lig'in 19. hafta maÃ§Ä±nda aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ± BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilen KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Fuat Ã‡apa, oyuncularÄ±nÄ±n talimatlarÄ±nÄ± tam olarak yerine getirmediÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ã‡apa, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z analizlerde ÅŸunu net bir ÅŸekilde gÃ¶rdÃ¼k; genelde Gomes'e uzun top oynayÄ±p ikinci toplarla pozisyon Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ± veya kanatta bire birde etkili olan oyuncularÄ± deÄŸerlendirip oradan pozisyon bulmaya Ã§alÄ±ÅŸan Erzurumspor vardÄ±. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda atÄ±lan uzun toplara karÅŸÄ±n orta saha oyuncularÄ±nÄ±n biraz daha yakÄ±n oynamasÄ±nÄ± ve kenardaki oyuncularÄ± bire bir bÄ±rakmayÄ±p daha Ã§ok ikiye bir pozisyonda yakalayÄ±p o ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vermek istedik. Maalesef yemiÅŸ olduÄŸumuz birinci golde de gÃ¶rdÃ¼k ki maÃ§tan Ã¶nce vermiÅŸ olduÄŸumuz talimatlar tam olarak yerine getirilmedi." ifadelerini kullandÄ±.Â

Geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra oyunun ortada geÃ§tiÄŸini belirten Ã‡apa, "Ä°kinci yarÄ±da yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz deÄŸiÅŸikliklerle biraz daha Ã¶nde, riskli ve sert oynamaya karar verdik. Nitekim 18'e kadar olumlu iÅŸler yaptÄ±k ama 18'in iÃ§inde ve etrafÄ±nda tercihlerimiz ve vuruÅŸlarÄ±mÄ±z beklediÄŸimiz gibi olmadÄ±. 2-0'dan sonra yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz deÄŸiÅŸikliklerle beraber biraz daha risk alarak oynadÄ±k. 2-1'i yakaladÄ±k hatta 2-2'yi yakalayacak pozisyon da bulduk ama maalesef deÄŸerlendiremedik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Ã‡apa, "Erzurumspor'un kadrosuna bakÄ±nca direkt oynayabilecek ligi bilen 4 oyuncu almÄ±ÅŸlar. TÃ¼rkiye liginin kurallarÄ±nÄ± bilerek oynamanÄ±z lazÄ±m. Bundan sonraki idmanlarda sadece taktik, teknik deÄŸil aynÄ± zamanda yere nasÄ±l yatÄ±lÄ±r, yatarken hangi ÅŸekilde baÄŸÄ±rmanÄ±z gerekiyor bunu da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±m oyunculara. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman fauller ve kartlar rakibe daha Ã§abuk veriliyor. ÃœzÃ¼cÃ¼ ama demek ki biz de o ÅŸekilde oynamak zorundayÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

KadrolarÄ±nÄ±n geniÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡apa, Koita ile ilgili soruya ÅŸu cevabÄ± verdi:Â

"Koita, her transfer dÃ¶neminde gÃ¼ndeme geliyor. BildiÄŸim kadarÄ±yla kulÃ¼be resmi olarak bir teklif yok. Koita'nÄ±n oynamama sebebi sakat olmasÄ±. Zaten BaÅŸakÅŸehir'e karÅŸÄ± tamamen fit deÄŸildi. Son 20 dakikada oyuna aldÄ±k ve gÃ¶rdÃ¼k ki hala hazÄ±r deÄŸil. Kendisiyle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmede tamamen iyileÅŸmeden takÄ±ma dÃ¶nmesinin kendisine ve takÄ±mÄ±na Ã§ok fayda saÄŸlamayacaÄŸÄ±nÄ± konuÅŸtuk. Ona gÃ¶re planlama yaptÄ±k. Uzun yÄ±llardÄ±r kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zde oynuyor. KasÄ±mpaÅŸa ona Ã§ok ÅŸey verdi o da kafasÄ± ve gÃ¶nlÃ¼ burada olduÄŸu sÃ¼rece KasÄ±mpaÅŸa'ya Ã§ok ÅŸeyler verdi."