Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Furkan 17 sayı attı, Pistons kazandı
12.03.2020 - 10:44 | | ANKARA (AA) -

Furkan 17 sayı attı, Pistons kazandı

NBA'de 76ers, Furkan'ın 17 sayı attığı Detroit Pistons maçını kazandı.

Furkan 17 sayı attı, Pistons kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Detroit Pistons'ı 124-106 yendikleri maçta 17 sayı kaydetti.

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz ve Sacramento Kings-New Orleans Pelicans maçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı sağlık endişeleri yüzünden ertelenmesi nedeniyle NBA'de 4 karşılaşma oynandı.

Doğu Konferansı ekipleri arasındaki mücadelede 76ers, konuk ettiği Pistons'ı 124-106 yendi.

76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 14 ribaunt, Al Horford da 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza attı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 17 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

32 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Pistons'ın uzun forveti Christian Wood, sahanın en skoreri oldu.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 124-106

Atlanta Hawks-New York Knicks: 131-136 (uzatmada)

Miami Heat-Charlotte Hornets: 98-109

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 113-97

 

 

 

 

,

Skorer Mutfak - 12 Mart 2020
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Daniele Rugani kimdir, kaç yaşında? Daniele Rugani futbol kariyeri

Daniele Rugani kimdir, kaç yaşında? Daniele Rugani futbol kariyeri

Liverpool'da Adrian kabusu! Karius'u hatırlattı...

Liverpool'da Adrian kabusu! Karius'u hatırlattı...

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Oğuz Ceylan'dan Şenol Güneş'e mesaj

Oğuz Ceylan'dan Şenol Güneş'e mesaj

Sıradaki Haber