Furkan Korkmaz takımının en skorer ismi oldu

Philadelphia 76ers'ın NBA Yaz Ligi'nde Warriors'u 95-93 yendiği maça ilk 5'te başlayıp 27 dakika süre alan milli basketbolcu, 15 sayı, 4 riabunt, ikişer asist ve top çalmayla mücadele etti.

Takımında en fazla süreyi alan Furkan Korkmaz, attığı 15 sayıyla da galibiyette önemli rol oynadı.

NBA'de bu seneki draftın 1 numarası Markelle Fultz, 15 dakikada 8 sayı üretirken, bir pozisyonda sol ayak bileğini burktu ve sahayı arkadaşlarının yardımıyla terketti.

Furkan Korkmaz, 2016 NBA draftında Philadelphia 76ers tarafından birinci tur 26. sırada seçilmişti. Altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te 2014 yılında A takıma yükselen 19 yaşındaki kısa forvet, geçen sezon Banvit'te kiralık olarak forma giymişti.