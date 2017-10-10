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10.10.2017 - 10:22 | | AA

Furkan Korkmaz'dan 13 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımının Boston Celtics'e 113-96 yenildiği hazırlık maçında 13 sayıyla mücadele etti.

Furkan Korkmaz'dan 13 sayı
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NBA'de yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında Philadelphia 76ers, Boston Celtics'e konuk oldu.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 113-96 kaybettikleri ve kenardan gelerek 19 dakika süre aldığı mücadelede 13 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Philadelphia'da Ben Simmons 15, Markelle Fultz 12 sayı attı.

Boston Celtics'te Semi Ojeleye 16, Terry Rozier ve Abdel Nader 15'er sayı üretti.

Diğer bir hazırlık maçında ise Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, sahasında Memphis Grizzlies'ı 100-88 yendi. Ev sahibi ekipte ilk 5'te başlayan Ersan İlyasova, 22 dakika görev yaptığı karşılaşmayı 7 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle tamamladı. Atlanta'da Dennis Schroder 21, Memphis'te James Ennis 14 sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

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