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02.10.2018 - 11:09 |

Furkan Korkmaz'dan müthiş performans

Philadelphia 76ers, hazırlık karşılaşmasında Orlando Magic'i 120-114'lük skorla mağlup ederken, temsilcimiz Furkan Korkmaz muhteşem bir performans ortaya koydu.

Furkan Korkmaz'dan müthiş performans
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Müsabakada milli basketbolcu, aldığı 19 dakikalık sürede yıldızlaştı. Furkan, 18 sayı, 3 ribaundluk performans sergiledi ve göz doldurdu.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 21 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Markelle Fultz, Landry Shamet ve JJ Redick 12'şer sayı kaydetti.

Orlando 'da ise Nikola Vucevic 20 sayı atarken, 3 sayı bölgesinden 3 girişiminden de sonuç alamadı. DJ Augustin ve Mohamed Bamba'dan 12'şer sayı geldi.

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