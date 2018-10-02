Furkan Korkmaz'dan müthiş performans

Müsabakada milli basketbolcu, aldığı 19 dakikalık sürede yıldızlaştı. Furkan, 18 sayı, 3 ribaundluk performans sergiledi ve göz doldurdu.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 21 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Markelle Fultz, Landry Shamet ve JJ Redick 12'şer sayı kaydetti.

Orlando 'da ise Nikola Vucevic 20 sayı atarken, 3 sayı bölgesinden 3 girişiminden de sonuç alamadı. DJ Augustin ve Mohamed Bamba'dan 12'şer sayı geldi.