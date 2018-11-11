Furkan Korkmaz'tan kariyer rekoru!

Jimmy Butler takasını gerçekleştirme sürecinde olan Philadelphia 76ers, Dario Saric ve Robert Covington’ı oynatmadığı karşılaşmada Memphis Grizzlies deplasmanından yenilgiyle döndü.

Takas süreci sayesinde bu sezon en fazla süre bulduğu karşılaşmaya çıkan milli oyuncumuz Furkan Korkmaz karşılaşmayı kariyer rekoru olan 12 sayı ile tamamlasa da mağlubiyete engel olamadı.

Furkan, Grizzlies deplasmanında 23 dakika sahada kaldı ve 1/1 iki sayı, 3/7 üç sayı ve 1/2 serbest atış isabeti ile 12 sayı üretti.

Milli oyuncumuz, 4 ribaund çektiği, 2 asist yaptığı ve 2 de top çaldığı karşılaşmada süre, sayı, ribaund, asist ve top çalma alanlarında NBA rekorunu geliştirdi.

Phildelphia 76ers’ta J.J. Redick 20 sayı ile en skorer isim olurken Ben Simmons 18 sayı 14 ribaund, Joel Embiid 14 sayı ve 16 ribaund ile double-double yaptı. T.J. McConnell 16 sayı ve Markelle Fultz 14 sayı ile çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu.

Memphis Grizzlies’te Mike Conley 32 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken Marc Gasol 18 sayı ve 12 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı. Garrett Temple 18 sayı ile mücadele ederken Shelvin Mack 12, MarShon Brooks 11 sayı ile çift hanelere ulaşan isimler oldu.

Furkan Korkmaz'a büyük övgü

Benchten gelip 23 dakika sahada kalan milli yıldızımız 12 sayıyla kariyer rekorunu kırarken bu performansı koçu Brett Brown’dan da takdir gördü.

Maçın ardından konuşan Brown; “Furkan hiç çekingen bir oyuncu değil. Oyuna giriyor ve şut şansı kovalıyor, şut atmaya çalışıyor. Bence çok iyi şeyler yaptı. Her zaman savunma konusunda onu zorluyoruz. Ama doğum sertifikasına baktığınızda onun ne kadar genç olduğunu görürsünüz. Bence Furkan bugün çok iyi işler yaptı, özellikle de hücumda” diyerek oyuncusunu övdü.

Ersan'lı Bucks uzatmada kaybetti

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers'a konuk olduğu maçı uzatmada 128-126 kaybetti.

Clippers'ta Montrezl Harrell 26, Patrick Beverley 21, Tobias Harris 20 sayıyla takımının 7. galibiyetinde ön plana çıktı.

Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 18 ribaunt, 4 asist, 5 top çalma, 2 blokluk performansı sezonun 3. yenilgisini önleyemedi. Bucks'ta Malcolm Brogdon 23, Brook Lopez 20, Eric Bledsoe 15 sayı kaydetti. Ersan İlyasova ise 23 dakika görev yaptığı mücadeleyi 5 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Toronto Raptors-New York Knicks: 128-112

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 128-126 (Uzatmada)

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 119-99

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 99-98

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 112-106 (Uzatmada)

Miami Heat-Washington Wizards: 110-116

Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 116-100

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 96-89

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 111-96

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 86-101