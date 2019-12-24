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24.12.2019 - 09:56 | | İSTANBUL, (DHA)

Furkan şov yaptı, Philadelphia deplasmanda kazandı: 109-125

NBA'de normal sezon dün gece oynanan 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 21 sayıyla yıldızlaştığı gecede Philadelphia deplasmanda Detroit Pistons'u 125-109 mağlup etti.

Furkan şov yaptı, Philadelphia deplasmanda kazandı: 109-125
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Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'in deplasmanda Detroit Pistons'u 125-109 mağlup ettiği karşılaşmada milli basketbolcu 21 dakika süre aldığı müsabakada 21 sayı 4 ribaundluk performansı ile takımının galibiyetinde rol aldı. 22 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda bu sezon en çok sayı kaydettiği karşılaşmayı oynadı.

CEDİ'NİN 18 SAYI ATTIĞI KARŞILAŞMADA CAVALIERS, ATLANTA'YI MAĞLUP ETTİ

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 121-118 mağlup ederek ligdeki 9uncu galibiyetini elde etti. Cedi, bu karşılaşmada 18 sayı, 2 ribaund ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının galibiyetinde rol oynadı.

NBA'de dün gece oynanan 11 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Orlando Magic Chicago Bulls: 103-95

Detroit Pistons Philadelphia 76ers: 109-125

Indiana Pacers Toronto Raptors: 120-115

New York Knicks Washington Wizards: 115-121

Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks: 121-118

Miami Heat Utah Jazz: 107-104

Memphis Grizzlies San Antanio Spurs: 115-145

Phoenix Suns Denver Nuggets: 111-113

Sacramento Kings Houston Rockets: 104-113

Portland Trail Blazers New Orleans Pelicans: 94-102

Golden State Warriors Minnesota Timberwolves: 113-104

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