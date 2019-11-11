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11.11.2019 - 11:00 | | ANKARA (AA)

Furkan tam gaz! Hornets'a 17 sayı...

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, takımının Charlotte Hornets'ı 114-106 yendiği maçta 17 sayı kaydetti.

Furkan tam gaz! Hornets'a 17 sayı...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'ı 114-106 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. 76ers'ta oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, kasım ayındaki başarılı form grafiğini Hornets karşısında da sürdürdü. 22 yaşındaki Furkan, takımının Hornets'ı 114-106 mağlup ettiği karşılaşmada 17 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 18 sayı, 9 ribaunt, Al Horford 15 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle mücadele etti. Hornets'ta Cody Zeller'ın 24 sayı, 7 ribaunt ve Devonte Graham'in 19 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, New York Knicks deplasmanından 108-87 galip ayrıldıkları mücadelede 5 sayı, 5 asist, 2 ribaunt üretti.

Ersan İlyasova ise takımı Milwaukee Bucks'ın, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 121-119 yendiği karşılaşmayı, 4 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

Son şampiyon, Lakers'a "dur" dedi

Geçen yılın şampiyonu Toronto Raptors, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 113-104 yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

 Raptors'ı galibiyete, 24 sayı, 11 ribaunt, 3 blokla oynayan Pascal Siakam ve 23 sayı, 10 asist, 7 ribaunt üreten Fred VanVleet taşıdı.

 Lakers'ta Anthony Davis 27 sayı, 8 ribaunt, 4 blok, LeBron James de 13 sayı, 13 ribaunt, 15 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 98-100 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 114-106

Orlando Magic-Indiana Pacers: 102-109

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 119-121

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 87-108

Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 138-112

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 124-113 (Uzatmada)

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 104-113

 

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