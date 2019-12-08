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08.12.2019 - 09:56 | | İSTANBUL (AA)

Furkanlı 76ers'tan Cedili Cavaliers'a 47 sayı fark

NBA'de milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 141-94 yendi.

Furkanlı 76ers'tan Cedili Cavaliers'a 47 sayı fark
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NBA'e 5 maçla devam edildi. Furkan'ın takımı 76ers, Cedi'nin forma giydiği Cavaliers'ı 141-94 yenerek sahasında üst üste 11. galibiyetini elde etti.

Philadelphia 76ers'ta Ben Simmons 34 sayı, 3 ribaunt, 7 asistle, Mike Scott ve Trey Burke ise 21'er sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz, 18 dakika süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Cavaliers'ta Darius Garland 17, Tristan Thompson 12 sayılık performans sergilerken, Cedi Osman ise 19 dakika görev yaptığı karşılaşmayı 2 sayı, 1 asistle bitirdi.

Sonuçlar

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans: 130-84 

Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers: 141-94

New York Knicks - Indiana Pacers: 103-104

Houston Rockets - Phoenix Suns: 115-109

Utah Jazz - Memphis Grizzlies: 126-112

Furkanlı 76erstan Cedili Cavaliersa 47 sayı fark

 

 

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