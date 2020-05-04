Futbol dÃ¼nyasÄ±na damga vuran bedelsiz transferler

Futbol dÃ¼nyasÄ±nda yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n sebep olduÄŸu mali zorluklar nedeniyle daha fazla gÃ¼ndeme gelmeye baÅŸlayan serbest oyuncu transferi, geride kalan yÄ±llarda bonservissiz takÄ±m deÄŸiÅŸtiren yÄ±ldÄ±zlarÄ± akÄ±llara getirdi.

Futbola verilen aradan kaynaklanan mali kayÄ±plar yÃ¼zÃ¼nden yÃ¼ksek rakamlarla transfer yapmasÄ± zor gÃ¶zÃ¼ken kulÃ¼pler, gÃ¶zlerini Willian, Pedro, Olivier Giroud, Edinson Cavani, Thiago Silva, Mario GÃ¶tze, Dries Mertens gibi sÃ¶zleÅŸmeleri sezon sonunda bitecek Ã¶nemli oyunculara Ã§evirdi.

Geride kalan yÄ±llarda ise Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Paul Pogba, Raul baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok yÄ±ldÄ±z futbolcu, yÃ¼ksek bedeller yerine bonservis Ã¶denmeden takÄ±m deÄŸiÅŸtirerek adlarÄ±ndan sÃ¶z ettirdi.

Bonservissiz gerÃ§ekleÅŸtirdikleri transferlerle futbol dÃ¼nyasÄ±na damga vuran bazÄ± oyuncular ÅŸÃ¶yle:

Robert Lewandowski - Bayern MÃ¼nih

Borussia Dortmund'da sergilediÄŸi performansla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren PolonyalÄ± Robert Lewandowski, 2014'te sÃ¶zleÅŸmesi bittikten sonra Bayern MÃ¼nih'e imza attÄ±.

Almanya'da 5 lig ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸayÄ±p 4 kez gol kralÄ± olan Lewandowski, Bayern MÃ¼nih formasÄ±yla 275 maÃ§ta 230 gol kaydetti.

Lewandowski, Bayern MÃ¼nih tarihinin en skorerleri arasÄ±nda ise 564 golÃ¼ bulunan Gerd MÃ¼ller'in ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada yer aldÄ±.

Andrea Pirlo - Juventus

Ä°talyan futbolunun en teknik oyuncularÄ± arasÄ±nda bulunan Andrea Pirlo, 2011'de bonservissiz olarak Milan'dan Juventus'a geÃ§ti.Â Ã–yle ki Juventus'un tecrÃ¼beli kalecisi Gianluigi Buffon, Pirlo'nun siyah-beyazlÄ±lara imza atmasÄ±nÄ± "yÃ¼zyÄ±lÄ±n transferi" olarak nitelendirdi.

Jenerasyonunun en yetenekli futbolcularÄ±ndan Pirlo, Juventus ile 4 kez ligde mutlu sona ulaÅŸtÄ±.

Paul Pogba - Juventus

FransÄ±z Paul Pogba'nÄ±n Manchester United'dan Juventus'a 2012'de bedelsiz geÃ§iÅŸi, son yÄ±llarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k "transfer Ã§alÄ±mÄ±" olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Pogba, Juventus'ta 4 lig ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde adÄ±nÄ± futbol dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± arasÄ±na yazdÄ±rarak tekrar eski takÄ±mÄ±nÄ±n radarÄ±na girdi.

Bu performansÄ±n ardÄ±ndan Manchester United, bedelsiz kaybettiÄŸi Pogba'yÄ± 105 milyon avro bonservis bedeli Ã¶deyerek 2016'da yeniden kadrosuna kattÄ±.

Zlatan Ibrahimovic - Manchester United

YÄ±llar boyunca yÃ¼ksek bonservis bedelleriyle takÄ±m deÄŸiÅŸtiren futbol dÃ¼nyasÄ±nÄ±n gezgin yÄ±ldÄ±zÄ± Zlatan Ibrahimovic'in 2016'da Manchester United'a transferi bedelsiz gerÃ§ekleÅŸti.

Juventus, Inter, Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain'deki kupalarla dolu kariyerinin ardÄ±ndan Manchester United'a imza atan Ibrahimovic, tÃ¼m kulvarlarda kaydettiÄŸi 29 golle takÄ±mÄ±nÄ±n UEFA Avrupa Ligi ile Ä°ngiltere Lig KupasÄ± ÅŸampiyonluklarÄ±nda kilit rol oynadÄ±.

Ä°sveÃ§li golcÃ¼ Ibrahimovic, daha sonra Los Angeles Galaxy ve Milan'a da bonservis Ã¶denmeden transfer oldu.

Raul - Schalke 04

Real Madrid'in unutulmaz golcÃ¼lerinden Ä°spanyol Raul, 2010'da sÃ¶zleÅŸmesi sona erdikten sonra sÃ¼rpriz ÅŸekilde Almanya'nÄ±n Schalke 04 takÄ±mÄ±na imza attÄ±.

Raul, kariyerinin son yÄ±llarÄ±na girdiÄŸi Schalke 04'te 98 maÃ§ta 40 gol attÄ± ve iki kupa zaferi yaÅŸadÄ±.Â Schalke 04, takÄ±mdaki kÄ±sa sÃ¼reli kariyerine raÄŸmen Raul ayrÄ±ldÄ±ktan sonra 7 numaralÄ± formayÄ± emekli etti.

Â Luis Enrique - Barcelona

Ä°spanya'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼pleri Barcelona ile Real Madrid arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen nadir transferlerden birine Luis Enrique imza attÄ±.Â Ãœlke futbolunun yetenekli oyuncularÄ± arasÄ±nda yer alan Luis Enrique, bedelsiz transfer olduÄŸu Barcelona'da 2 lig ÅŸampiyonluÄŸu elde etti.

Kariyerini Barcelona'da noktalayan Luis Enrique, daha sonra teknik direktÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± takÄ±mÄ±yla baÅŸta bir UEFA Åžampiyonlar Ligi ve 2 lig ÅŸampiyonluÄŸu olmak Ã¼zere birÃ§ok kupa zaferi yaÅŸadÄ±.

Roberto Baggio - Brescia

Futbol dÃ¼nyasÄ±na tarzÄ± ve futboluyla bir dÃ¶nem damga vuran isimlerden Ä°talyan Roberto Baggio, 2000'de Brescia'ya bonservissiz transfer oldu.

Baggio; Fiorentina, Juventus, Milan ve Inter gibi Ä°talya'nÄ±n Ã¶nde gelen kulÃ¼plerinde top koÅŸturduktan sonra birÃ§ok takÄ±mÄ±n ilgisine raÄŸmen tercih ettiÄŸi Brescia'da gollerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Ä°talya Milli TakÄ±mÄ± ile 1994 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± finalinde Brezilya'ya karÅŸÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± son penaltÄ±yla akÄ±llarda yer eden Baggio, 101 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p 46 gol attÄ±ÄŸÄ± Brescia'ya Ã¶nemli katkÄ± saÄŸladÄ±.

Michael Ballack - Chelsea

Alman Michael Ballack'Ä±n 2006'da Bayern MÃ¼nih'ten Chelsea'ye gidiÅŸi, dÃ¶nemin dikkati Ã§eken bedelsiz transferleri arasÄ±nda yer aldÄ±.Â Bayern MÃ¼nih ile Ã¼Ã§er kez lig ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸayan ve yÄ±lÄ±n futbolcusu seÃ§ilen Ballack, baÅŸarÄ±lÄ± kariyerine Chelsea'de de devam etti.

Milli takÄ±mÄ±n da vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±na giren Ballack, Chelsea'de Premier Lig ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸayÄ±p UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde final gÃ¶rdÃ¼.

Steve McManaman - Real Madrid

Ä°ngiliz Steve McManaman, Real Madrid'in "Los Galacticos" adÄ± verilen ve yÃ¼ksek bonservislerle transfer edilen yÄ±ldÄ±zlarla dolu kadrosuna bedelsiz dahil oldu.

Real Madrid'de 4 sezon gÃ¶rev alan McManaman, ikiÅŸer lig ve UEFA Åžampiyonlar Ligi ÅŸampiyonluklarÄ± yaÅŸadÄ±.

Liverpool'dan transfer edilen McManaman, yabancÄ± bir kulÃ¼pte Åžampiyonlar Ligi zaferi yaÅŸayan ilk Ä°ngiliz futbolcu olarak tarihe geÃ§ti.

Ruud Gullit - Chelsea

Futbolunun yanÄ± sÄ±ra uzun saÃ§larÄ±yla da futbolseverlerin hafÄ±zalarÄ±na kazÄ±nan HollandalÄ± Ruud Gullit, bir dÃ¶nem performansÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren isimler arasÄ±nda yer aldÄ±.

Milan'Ä±n 90'lÄ± yÄ±llar baÅŸÄ±ndaki efsane kadrosunda bulunan Gullit, Avrupa Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ±'nda 2, ligde 3 kez mutlu sona ulaÅŸtÄ±ktan sonra Sampdoria ve ardÄ±ndan Chelsea'ye imza attÄ±.

Hollanda Milli TakÄ±mÄ± ile 1988 Avrupa ÅžampiyonasÄ± zaferi de elde eden Gullit, 1995'te bedelsiz gittiÄŸi ve Premier Lig'in en iyi oyuncularÄ± arasÄ±na girdiÄŸi Chelsea'de daha sonra teknik direktÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±.

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