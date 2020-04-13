Futbol dünyasından tarihi çaba!

CELAL UMUT EREN

21. yüzyıla damgasını vuran Kovid 19’dan kurtulmak için yoğun çaba harcanıyor. Bu esnada Brezilya’da Maracana, İspanya’da Bernabeu ile Nou Camp, İngiltere’de de Tottenham ve Etihad statları sağlık merkezlerine dönüştürülüyor, yardım ediliyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve 21. yüzyılın vebası olarak tanımlanan ‘Kovid 19’ yani koronavirüs büyük bir seferberlikle bitirilmeye çalışılıyor.



Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm dünyada büyük bir kenetlenmeyle çaba harcanıyor. Burada dünyanın en popüler oyunu futbol da bu illet hastalığa çözüm için yardımcı oluyor.

Futbol tarihinin büyük, köklü ve modern statları adeta birer sağlık merkezine dönüşüyor. Brezilya’da Maracana, İspanya’da Santiago Bernabeu ile Nou Camp ve İngiltere’de Tottenham ile Etihad statları sağlık kuruluşlarının hizmetine açıldı.



İlk olarak Brezilya’nın ve futbolun en eski statlarından olarak 1950 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapan Maracana, Sağlık Bakanlığına başvurarak stat kapılarını açtı.

Hem ilaçların ve sağlık malzemelerinin depolanması hem de pandemiyle mücadelede halka dağıtılacak gıdaların stoklanması için hizmete alındı.



İspanya’da Real Madrid; Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışılacağını ilan ederek Santiago Bernabeu’da ilaçların muhafaza edileceği, sağlık personelinin kullanabileceği alanların oluşturulduğu ve medikal anlamda depo gibi bir bölümün olacağını duyurdu. Ardından son olarak Barcelona da Nou Camp’ın kapılarının sağlık kuruluşlarının kullanımına açıldığını ve koronavirüs testlerinin yapılacağını aktardı. İngiltere’de de Londra’da 3 Nisan 2019’da açılan Tottenham’ın yeni stadı sadece 1 yıl sonra hem koronavirüs test merkezi hem de ilaçlar için depo alanı haline geldi.



Manchester City de Etihad Stadı’nın Manchester şehri için Ulusal Sağlık Servisi’nin hizmetinde olduğunu duyurdu.

F.Bahçe ve G.Saray örnekleri

Dünyada spor kulüpleri ve statlarının pandemi ile mücadelede kullanılmasına bazı örnekler Türkiye’de de oldu. Fenerbahçe, konukevi olarak kullanılan tesisini sağlık personelinin hizmetine sundu.

Galatasaray da Mecidiyeköy’deki 281 oda kapasiteli otel binasını benzer şekilde sağlık çalışanlarına verdiğini ilan etti.

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