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08.06.2020 - 19:30 | | AA

Futbol dünyasının en değerlisi Mbappe oldu! Ronaldo ve Messi...

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda "Haziran 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" listesinin zirvesinde Kylian Mbappe yer aldı. Messi ve Ronaldo'nun değeri dikkat çekti.

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Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda piyasa değeri en yüksek oyuncu, 259,2 milyon avroyla Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe oldu. 

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi. 

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 259,2 milyon avro piyasa değeri bulunan Fransız golcü Mbappe, en değerli futbolcular sıralamasında zirvedeki yerini korudu. 

Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Raheem Sterling, 194,7 milyon avro piyasa değeriyle Mbappe'yi takip etti. 

Listede üçüncü sırayı alan Borussia Dortmund'un İngiliz oyuncusu Jadon Sancho'ya 179,1 milyon avro değer biçildi. 

Üç futbolcunun ardından Liverpool'dan İngiliz Trent Alexander-Arnold 171,1 milyon avro, Manchester United'dan İngiliz Marcus Rashford 152,3 milyon avro, Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah 144,9 milyon avro piyasa değeriyle sıralandı. 

Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi'nin 100,1 milyon avroluk değeriyle 21. olduğu listede, Juventus'tan Portekizli golcü Cristiano Ronaldo ise 62,8 milyon avro piyasa değeriyle 70. sıraya yerleşti. 

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı: 

1. Kylian Mbappe (PSG): 259,2 milyon avro 

2. Raheem Sterling (Manchester City): 194,7 

3. Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 179,1 

4. Trent Alexander-Arnold (Liverpool): 171,1 

5. Marcus Rashford (Manchester United): 152,3 

6. Muhammed Salah (Liverpool): 144,9 

7. Sadio Mane (Liverpool): 139,2 

8. Antoine Griezmann (Barcelona): 136,4 

9. Alphonse Davies (Bayern Münih): 133,5 

10. Harry Kane (Tottenham): 118,7

Futbol dünyasının en değerlisi Mbappe oldu Ronaldo ve Messi...

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