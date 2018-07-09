CELAL UMUT EREN

İngiltere Milli Takımı, İsveç karşısında aldığı 2-0’lık çeyrek final zaferiyle yarı final biletini kaptı, tarihi bir başarı elde etti.

İngilizler, 1990 Dünya Kupası’ndan tam 28 sene sonra son 4 takım arasına kalmasını bildi. Büyük hasreti bitiren Gareth Southgate ve takımı, ülkede adeta kahramanlaştı.

İngiltere’de gazete ve televizyonlar başta olmak üzere neredeyse tüm halk milli takımın başarısına inanıyor ve şampiyonluk bekliyor. 1966’ta ilk ve tek zaferini kazanan İngilizler, 52 yıl içerisinde meşhur hale gelen ve EURO 96’dan beri kullanılan ‘Futbol evine dönüyor’ sloganını tekrar manşetlere taşıdı.

İngiltere’de adeta seferberlik ilan edilirken, son 1 ay içerisinde birbirinden ilginç olaylar yaşandı. İlk olarak ekonomik anlamda futbolun olumlu etkisi dikkat çekti. İkinci anlamda insanların birbiriyle kaynaşması gündeme geldi.

İşte İngiltere’de Dünya Kupası boyunca yaşananlar ve kazanımlar:

- İngiltere’de tüm şehirlerde şu ana kadar kupa organizasyonlarıyla ilgili yiyecek, içecek, alışveriş, forma, malzemeler, televizyon gelirleriyle beraber bir ay boyunca 6 milyar 500 milyon sterlinlik gelir bekleniyor.

- Başta Brighton olmak üzere plajlarda kurulan dev ekranlar, pub ve cafelerde yapılan organizasyonlar ve ortak alanlardaki platformlar sayesinde alkol, yiyecek ve içecek harcamalarında maç başına 190 milyon sterlinlik harcama yapıldı. Milli takımın başarısı nedeniyle şampanya fiyatları 30 sterlinden 19.66 sterline düştü.

- İngiltere’de 8 şehirde evsizler ve kimsesizlerle futbol organizasyonları ayarlanıp, yardım kuruluşları birlikte maç izleme organizasyonu yapıyor.

- İngiltere-İsveç çeyrek final maçı BBC’den 30 milyon kişi tarafından izlenirken, tüm zamanların reyting rekoru kırıldı. Son 16 turundaki Kolombiya karşılaşması da 23.6 milyon kişi tarafından izlenip, ikinci sırayı almıştı.

Yıldızlar daha doğmamışlardı!

Son olarak 1990’da İtalya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda yarı finale kalma başarısı gösteren İngiltere, 28 yıl sonra bu durumu tekrar edince ortaya ilginç rakamlar çıktı.

Buna göre İngiltere’nin 2018 Dünya Kupası kadrosundan sadece 7 futbolcu 1990 yılında hayattaydı. O dönemde yaş olarak en büyük isimler 4 yaşında olan Garry Cahill ile Ashley Young idi. Diğer 5 futbolcu; Danny Rose 2 günlük, Jordan Henderson 17 günlük, Fabian Delph 3 aylık ve Jamie Vardy de 3 yaşındaydı. Şu an takımın gol kralı olan Harry Kane’in doğmasına 3 yıl vardı.

Buckingham’da çok özel bando

İsveç önünde İngiltere galibiyete ulaşırken Buckingham Sarayı’nda da ilginç bir gün yaşandı. Sarayın kraliyet muhafızları bando korosu oluşturup, ülkede meşhurlaşan ‘Futbol Evine Dönüyor’ sloganını müzikal hale çevirdi. Tezahürattan yola çıkan bando unutulmaz anlar yaşattı.

‘Gururlu ve umut dolu’

İngiltere’nin tarihi İsveç galibiyeti gazetelerde geniş yer buldu. Tüm medya organları yarı final başarısına geniş yer ayırırken, gazeteler manşete çıktı. Sunday Times ve Observer ortak başlıkla çıkarak, ‘Gururlu ve umutlu’ ifadelerini kullandı. Daily Mirror da ‘Yarı Final’ başlığını attı.

Tenis yerine futbol

Dünya Kupası’nda çeyrek finalde İsveç karşısında çıkan İngiltere, ülke gündemini de değiştirdi. Aynı gün içerisinde devam eden Wimbledon Tenis Turnuvası nedeniyle maçlara olan ilgi herkesin merak konusuydu. Ancak İngiltere saatiyle 15.00’te başlayan Dünya Kupası karşılaşması herkesin ilgisini futbola çevirdi. Tüm futbolseverler, hatta sporseverler tenis maçlarını bırakıp, İngiltere-İsveç mücadelesini seyretti. Bu saatlerde birbirinden ilginç fotoğraflar ortaya çıktı.