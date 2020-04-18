Futbolcuların %94'ü sahalara dönmek istemiyor!

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Corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden olan Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 561 artarak 14 bin 393'e yükseldi. Bu durum hayatın her alanında olduğu gibi futbolu da derinden etkiliyor.

Salgının devam etmesi rağmen liglerin nasıl oynanabileceğinin tartışıldığı Fransa'da, olayın futbolcu cephesinden tepki geldi.

Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (UNFP) raporuna göre Fransa'da futbolcular sahaya dönmek istemiyor. Raporda yer alan detaylarda futbolcuların %94'ünün bu şartlar altında futbol oynamak istemediği belirtildi.

Salgına dair hiçbir tehdit kalmayana kadar futbolcular hiçbir şartta stadyumlara dönme niyetinde değil. Hatta maçlar seyircisiz oynatılsa bile futbolcular oynamaya kesinlikle karşı.