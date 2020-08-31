Futbolda emeklilik yaşı 40'a dayandı! Emre Belözoğlu...

CELAL UMUT EREN

Buffon ve Ibrahimovic

Dünya futbolunda oyuncuların emekliliği için yaş ortalaması 40’a çıktı. Gelişen teknoloji, antrenman metotları ve sağlık hizmetleriyle beraber futbolcular daha rahat ortamlarda kariyerlerini sürdürüyor. Böyle olunca da 30 yaş ve üstü yıldızların performans ve transferdeki başarıları da artış gösteriyor. En üst seviye için en ideal örnek de 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic ve 42 yaşındaki Gianluigi Buffon oldu.

EURO 2020’yi istiyor

Milan ile 1 yıl daha uzatan ve yıllık 7 milyon euro kazanacak olan Ibrahimovic dikkat çekiyor. Yine İtalya’da benzer şekilde Juventus ile 1 yıl daha yenileyen kaleci Buffon, gençlere bile taş çıkarıyor. Ibra, Milan’la bu sezon pandemi nedeniyle yaşanan gecikmeye rağmen 20 maçta 11 gol, 5 asistle oynadı. 2021’deki EURO 2020’ye katılmak isteyen Buffon da ilerleyen yaşına rağmen Juve’de 15 maçta kaleye geçti.

Emre Belözoğlu örneği

Türk futbolunda 40 yaş konusundaki en büyük örnek Emre Belözoğlu oldu. Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin sembolleşen ismi, tam 40 yaşında emeklilik kararı aldı. Fiziksel olarak genç futbolcularla yarışır durumda olan Belözoğlu, özellikle pandemi döneminde sarı-lacivertlilerin adeta kurtarıcısı olmuş, 1 gol, 3 asistle oynayarak takımına doğrudan 7 puan kazandırmıştı. Bir sene daha oynayabilecek durumda olan Emre Belözoğlu, buna karşın takımının yönetici olarak kendisine ihtiyaç duyması nedeniyle veda etti.

En iyiler bile ‘yaşlı’

Dünya futbolunun tartışmasız olarak kabul edilen en iyi iki futbolcusu; Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, 30 yaş üstü de olsalar seviyelerini düşürmedi. Ronaldo, 35 yaşında Juventus’la yola devam ederken, skor katkısıyla göz kamaştırıyor. Portekizli, geçen sezon Juventus’ta 46 maçta 37 gol attı, 7 asist yaptı. 33 yaşındaki Messi’nin de transferi için 500 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor. Messi son sezonunu 44 maçta 31 gol, 26 asistle kapadı.

İhtiyar delikanlılar SEDAT AĞÇAY&ATİBA

Süper Lig özelinden bakıldığında iki isim öne çıkıyor. Orta saha gibi tempolu bir bölgede oynayan 38 yaşındaki Sedat Ağçay ve 37 yaşındaki Atiba Hutchinson dikkat çekiyor. Kanadalı oyuncu, Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşme uzattı. Takımın kaptanlığını da yapan Atiba, halen daha ilk 11’in vazgeçilmezi. Sezonu Ankaragücü’nde kaptan olarak noktalayan Sedat da şu anda boşta olsa da kariyerine devam edeceğini açıkladı.

Fenerbahçe ‘tecrübe’ dedi

Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe’de transfer döneminde 30 yaş ve üstü oyuncuların tercihi göze çarptı. Şu ana kadar 10 transfer yapan sarı-lacivertlilerde sadece 4 isim 30 yaşın altında bulunuyor. Thiam (27), Sinan Gümüş (26), Mert Hakan (25) ve Lemos (24) dışında Gökhan Gönül (35), Sosa (35), Novak (31), Caner Erkin (31) ve Enner Valencia (30) deneyimleriyle direkt ilk 11’de oynaması beklenen isimler olarak görülüyor.

35’inde transfer

Burak Yılmaz da, 35 yaşında olmasına rağmen Fransa’ya transfer yaptı. Avrupa’nın 5 büyük liginden birine giden ve Lille ile sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, dün Lille’in Reims maçına ilk 11’de çıktı ve gol pasını verdi.

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