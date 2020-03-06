Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Futbolda haftanın programı
06.03.2020 - 09:41 | | İSTANBUL (AA)

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'de 25. hafta, TFF 1. Lig'de 26. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak.

Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde müsabaka programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

Yarın:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

8 Mart Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen)

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Mart Pazar:

16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

 

    Eden Hazard, Luka Doncic'in yanında kayboldu!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şenol Güneş, Burak Yılmaz ile özel görüştü

    Şenol Güneş, Burak Yılmaz ile özel görüştü

    Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı

    Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı

    Karamanlı Malatya'da hedef belli: 3 maçta en az 6 puan

    Karamanlı Malatya'da hedef belli: 3 maçta en az 6 puan

    Fatih Aksoy: İnşallah şampiyon oluruz

    Fatih Aksoy: İnşallah şampiyon oluruz

    Sıradaki Haber