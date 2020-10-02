Futbolda haftanÄ±n programÄ±!
Futbolda SÃ¼per Lig ve TFF 1. Lig'de dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftaÂ bugÃ¼n oynanacak maÃ§larla baÅŸlayacak. Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'deÂ Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.Â
SÃ¼per Lig ve TFF 1.Â Lig'de dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hafta, bugÃ¼n oynanacak maÃ§larla baÅŸlayacak - Misli.com 2. Lig ileÂ Misli.com 3. Lig'de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta Ä°skenderun FK-AÄŸrÄ± 1970 Spor maÃ§Ä±Â ertelendi. TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, profesyonelÂ liglerde haftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
SÃ¼per Lig
BugÃ¼n:
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20.00 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
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20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
YarÄ±n:
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-Ã‡aykur Rizespor (Erzurum KazÄ±mÂ Karabekir)
16.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-GÃ¶ztepe (BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)
19.00 FenerbahÃ§e-Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k (Ãœlker)
4 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Ä°ttifak Holding Konyaspor (DenizliÂ AtatÃ¼rk)
16.00 BeÅŸiktaÅŸ-GenÃ§lerbirliÄŸi (Vodafone Park)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-AtakaÅŸ Hatayspor (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)
Â 19.00 KasÄ±mpaÅŸa-Galatasaray (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan)
TFF 1. Lig
BugÃ¼n:
19.00 Ä°stanbulspor-Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor (Esenyurt NecmiÂ KadÄ±oÄŸlu)
YarÄ±n:
14.00 Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼-Altay (Aktepe)
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14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ãœmraniye Belediyesi Åžehir)
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16.30 Giresunspor-BeypiliÃ§ Boluspor (Giresun AtatÃ¼rk)
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19.00 AltÄ±nordu-Ankaraspor (Bornova Aziz KocaoÄŸlu)
4 Ekim Pazar:
14.00 EskiÅŸehirspor-Ãœmraniyespor (EskiÅŸehir Yeni)
16.30 BalÄ±kesirspor-Menemenspor (BalÄ±kesir AtatÃ¼rk)
16.30 YÄ±lport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 MayÄ±s)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)
Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
4 Ekim Pazar:
15.00 NiÄŸde Anadolu FK-GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor (NiÄŸde 5 Åžubat)
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15.00 Ankara Demirspor-Hacettepe (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Sancaktepe FK-UÅŸakspor (15 Temmuz)
15.30 Ergene VelimeÅŸespor-Zonguldak KÃ¶mÃ¼rspor (Mustafa Kemal AtatÃ¼rk)
15.30 Ä°negÃ¶lspor-SarÄ±yer (Ä°negÃ¶l Ä°lÃ§e)
19.00 Kocaelispor-Ã‡orum FK (Kocaeli)
19.00 Afjet Afyonspor-Manisa FK (Zafer)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-ÅžanlÄ±urfaspor (DiyarbakÄ±r)
19.00 KahramanmaraÅŸspor-HekimoÄŸlu Trabzon (12 Åžubat)
KÄ±rmÄ±zÄ± Grup:
4 Ekim Pazar:
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Â Â 14.00 1922 Konyaspor-Bodrumspor (SelÃ§uk Ãœniversitesi 15 Temmuz)
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Â Â 14.30 Vanspor FK-Sivas Belediyespor (Van AtatÃ¼rk)
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Â Â 15.00 Tarsus Ä°dmanyurdu-Sakaryaspor (Tarsus Ä°lÃ§e)
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Â Â 15.00 Serik Belediyespor-Bayburt Ã–zel Ä°dare (Serik Ä°smail OÄŸan)
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Â Â 15.00 Kardemir KarabÃ¼kspor-ElazÄ±ÄŸspor (Dr. Necmettin ÅžeyhoÄŸlu)
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Â Â 15.00 Etimesgut Belediyespor-Mamak FK (Etimesgut Belediye AtatÃ¼rk)
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Â Â 15.00 GMG Kastamonuspor-KÄ±rÅŸehir Belediyespor (Gazi)
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Â Â 15.30 Turgutluspor-Pendikspor (Turgutlu 7 EylÃ¼l)
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Â Â 15.30 KÄ±rklarelispor-Pazarspor (KÄ±rklareli AtatÃ¼rk)
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Â Â 15.30 EyÃ¼pspor-Karacabey Belediyespor (EyÃ¼p)
Misli.com 3. Lig
1. Grup
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4 Ekim Pazar:
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Â Â 14.30 Artvin Hopaspor-Ofspor (Hopa Ä°lÃ§e)
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Â Â 14.30 Malatya YeÅŸilyurt Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Yeni Malatya)
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Â Â 15.00 NevÅŸehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (NevÅŸehir Gazi)
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Â Â 15.30 KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼kspor-Edirne Belediyesi PaÅŸ Edirnespor (KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼kÂ Semt)
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Â Â 15.30 Manisaspor-ArnavutkÃ¶y Belediyespor (Manisa 19 MayÄ±s)
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Â Â 15.30 1877 AlemdaÄŸspor-Diyarbekirspor (AlemdaÄŸ)
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Â Â 19.00 Bucaspor 1928-Belediye Derincespor (Yeni Buca)
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5 Ekim Pazartesi:
15.00 Ã‡ankaya FK-Payasspor (Etimesgut Belediyesi AtatÃ¼rk)Â
Â 2. Grup
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Â Â 4 Ekim Pazar:
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Â Â 14.30 Yomraspor-TekirdaÄŸspor (Yomra)
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Â Â 14.30 Kahta 02 Spor-Nazilli Belediyespor (Kahta)
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Â Â 14.30 Mardin Fosfatspor-Ã‡engelkÃ¶y (Mardin 21 KasÄ±m)
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Â Â 15.00 Ceyhanspor-DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi (Ceyhan Ä°lÃ§e)
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Â Â 15.30 BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Tepecikspor-Karaman Belediyespor (Tepecik ÅženolÂ GÃ¼neÅŸ)
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Â Â 15.30 Belediye KÃ¼tahyaspor-Tokatspor (DumlupÄ±nar)
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Â Â 19.00 Fethiyespor-Yozgatspor 1959 (Fethiye Ä°lÃ§e)
Â Â 3. Grup
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Â Â 4 Ekim Pazar:
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Â Â 14.30 Osmaniyespor-AltÄ±ndaÄŸspor (7 Ocak)
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Â Â 14.30 Erbaaspor-Åžile YÄ±ldÄ±zspor (Erbaa Ä°lÃ§e)
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Â Â 14.30 Esenler Erokspor-Batman Petrolspor (Vefa)
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Â Â 14.30 ElazÄ±ÄŸ KarakoÃ§an FK-Somaspor (ElazÄ±ÄŸ DoÄŸukent)
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Â Â 14.30 Cizrespor-Arhavispor (Batman Åžehir)
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Â Â 15.30 Yalovaspor-Ã‡arÅŸambaspor (Yalova AtatÃ¼rk)
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Â Â 15.30 GÃ¶lcÃ¼kspor-KarÅŸÄ±yaka (GÃ¶lcÃ¼k Åžehir)
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Â Â 19.00 Isparta 32 Spor-Ä°Ã§el Ä°dmanyurdu (Isparta AtatÃ¼rk)
Â Â 4. Grup:
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Â Â 4 Ekim Pazar:
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Â Â 14.30 Karbel KarakÃ¶prÃ¼ Belediyespor-BayrampaÅŸa (Faruk Ã‡elik)
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Â Â 14.30 52 Orduspor-Kozanspor (19 EylÃ¼l)
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Â Â 14.30 1954 Kelkit Belediyespor-KÄ±rÄ±kkale BÃ¼yÃ¼k Anadoluspor (KelkitÂ Ä°lÃ§e)
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Â Â 15.00 68 Aksaray Belediyespor-Modafen (DaÄŸÄ±lgan)
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Â Â 15.00 Alanya Kestelspor-Silivrispor (Alanya Milli Egemenlik)
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Â Â 15.00 DÃ¼zcespor-AdÄ±yaman 1954 Spor (DÃ¼zce 18 Temmuz)
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Â Â 15.30 Bursa YÄ±ldÄ±rÄ±mspor-Siirt Ä°l Ã–zel Ä°dare (Minareli Ã‡avuÅŸ SporÂ Tesisleri)
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Â Â 15.30 Sultanbeyli Belediyespor-MuÄŸlaspor (Sultanbeyli GÃ¶let)