Futbolda haftanÄ±n programÄ±
Futbolda SÃ¼per Lig'de 11. hafta, TFF 1. Lig'de ise 12. hafta maÃ§larÄ± oynanacak.
Â TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, SÃ¼per Lig ve TFF 1. Lig'de haftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
SÃ¼per Lig
BugÃ¼n:
19.30 BeÅŸiktaÅŸ-KasÄ±mpaÅŸa (Vodafone Park)
YarÄ±n:
13.30 GÃ¶ztepe-Hes Kablo Kayserispor (GÃ¼rsel Aksel)
13.30 GenÃ§lerbirliÄŸi-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Yeni Malatya)
16.00 Ä°ttifak Holding Konyaspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (MEDAÅž Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir)
19.00 Galatasaray-AtakaÅŸ Hatayspor (TÃ¼rk Telekom)
6 AralÄ±k Pazar:
13.30 Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-Ã‡aykur Rizespor (Esenyurt Necmi KadÄ±oÄŸlu)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ (Antalya)
19.00 Yukatel Denizlispor-FenerbahÃ§e (Denizli AtatÃ¼rk)
7 AralÄ±k Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
TFF 1. Lig
BugÃ¼n:
16.00 Tuzlaspor-Ä°stanbulspor (Vefa)
19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ãœmraniyespor (Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye)
YarÄ±n:
13.30 Giresunspor-EskiÅŸehir (Giresun AtatÃ¼rk)
16.00 BeypiliÃ§ Boluspor-Altay (AtatÃ¼rk)
16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor (Menemen Ä°lÃ§e)
19.00 Aydeniz Et BalÄ±kesirspor-YÄ±lport Samsunspor (Samsun AtatÃ¼rk)
6 AralÄ±k Pazar:
16.00 AltÄ±nordu-Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ (Aziz KocaoÄŸlu)
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
Not: Ankaraspor-Adanaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, konuk ekipteki yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle ertelendi.
Â
Â
Â