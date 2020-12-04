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04.12.2020 - 10:21 | | Ä°STANBUL (AA) -Â

Futbolda haftanÄ±n programÄ±

Futbolda SÃ¼per Lig'de 11. hafta, TFF 1. Lig'de ise 12. hafta maÃ§larÄ± oynanacak.

Futbolda haftanÄ±n programÄ±
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Â TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, SÃ¼per Lig ve TFF 1. Lig'de haftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

SÃ¼per Lig

BugÃ¼n:

19.30 BeÅŸiktaÅŸ-KasÄ±mpaÅŸa (Vodafone Park)

YarÄ±n:

13.30 GÃ¶ztepe-Hes Kablo Kayserispor (GÃ¼rsel Aksel)

13.30 GenÃ§lerbirliÄŸi-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Yeni Malatya)

16.00 Ä°ttifak Holding Konyaspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (MEDAÅž Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir)

19.00 Galatasaray-AtakaÅŸ Hatayspor (TÃ¼rk Telekom)

6 AralÄ±k Pazar:

13.30 Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-Ã‡aykur Rizespor (Esenyurt Necmi KadÄ±oÄŸlu)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ (Antalya)

19.00 Yukatel Denizlispor-FenerbahÃ§e (Denizli AtatÃ¼rk)

7 AralÄ±k Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

TFF 1. Lig

BugÃ¼n:

16.00 Tuzlaspor-Ä°stanbulspor (Vefa)

19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ãœmraniyespor (Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye)

YarÄ±n:

13.30 Giresunspor-EskiÅŸehir (Giresun AtatÃ¼rk)

16.00 BeypiliÃ§ Boluspor-Altay (AtatÃ¼rk)

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor (Menemen Ä°lÃ§e)

19.00 Aydeniz Et BalÄ±kesirspor-YÄ±lport Samsunspor (Samsun AtatÃ¼rk)

6 AralÄ±k Pazar:

16.00 AltÄ±nordu-Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ (Aziz KocaoÄŸlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

Not: Ankaraspor-Adanaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, konuk ekipteki yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle ertelendi.

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