Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

20 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

21 Aralık Pazartesi:

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)

Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.

TFF 1. Lig

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor (Aktepe)

16.00 Eskişehirspor-Menemenspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Aralık Pazartesi:

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

18.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

23 Aralık Çarşamba:

13.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 Çorum FK-Hacettepe (Çorum Şehir)

13.00 Kocaelispor-Uşakspor (Kocaeli)

13.00 Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor (Zafer)

13.00 İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon (İnegöl İlçe)

13.00 Niğde Anadolu FK-Anagold 24Erzincanspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Sarıyer-Gümüşhanespor (Yusuf Ziya Öniş)

Kırmızı Grup

23 Aralık Çarşamba:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Kırşehir Belediyespor (Elazığ Doğukent)

13.00 Bayburt Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Turgutluspor-Pazarspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Vanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor (Gazi)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdmanyurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Pendikspor-Mamak FK (Pendik)

13.00 Sivas Belediyespor-Eyüpspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Misli.com 3. Lig

1. Grup

20 Aralık Pazar:

13.00 Belediye Derincespor-Diyarbekirspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

13.00 Manisaspor-Antalya Kemerspor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Bucaspor 1928-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Yeni Buca)

13.00 1877 Alemdağspor-Fatsa Belediyespor (Alemdağ)

13.00 Artvin Hopaspor-Çankaya Futbol Kulübü (Hopa İlçe)

13.00 Nevşehir Belediyespor-Malatya Yeşil Belediyespor (Nevşehir Gazi)

13.00 Kızılcabölükspor-Payasspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

Not: Arnavutköy Belediyesi-Ofspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir.

2. Grup

20 Aralık Pazar:

13.00 Tekirdağspor-Nazilli Belediyespor (Namık Kemal)

13.00 Karaman Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları (Kemal Kaynaş)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Ağrı 1970 (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Yomraspor-Tokatspor (Yomra İlçe)

13.00 Fethiyespor-Halide Edip Adıvarspor (Fethiye İlçe)

13.00 Ceyhanspor-Belediye Kütahyaspor (Ceyhan İlçe)

13.00 Kahta 02-İskenderun Futbol Kulübü (Kahta İlçe)

13.00 Yozgatspor 1959-Darıca Gençlerbirliği (Yozgat Bozok)

3. Grup

20 Aralık Pazar:

13.00 Şile Yıldızspor-Karşıyaka (Şile)

13.00 Altındağspor-Somaspor (Çubuk İlçe)

13.00 Osmaniyespor-Çarşambaspor (Osmaniye 7 Ocak)

13.00 Erbaaspor-Arhavispor (Erbaa İlçe)

13.00 Isparta 32-Çatalcaspor (Isparta Atatürk)

13.00 Esenler Erokspor-Cizrespor (Vefa)

13.00 Gölcükspor-Yalovaspor (Gölcük Şehir)

13.00 İçel İdmanyurdu-Batman Petrolspor (Mersin)

4. Grup

Yarın:

13.00 Siirt İl Özel İdare-Kozanspor (Siirt Atatürk)

13.00 Bayrampaşa-Muğla (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Karbel Karakörü Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Faruk Çelik)

13.00 Bursa Yıldırımspor-Modafen (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Alanya Kestelspor-Bergama Belediyev (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

13.00 52 Orduspor-1959 Kelkit Belediyespor (19 Eylül)

13.00 Silivrispor-Adıyaman 1954 (Silivri)