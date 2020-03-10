Futbolda koronavirüs kâbusu!

CELAL UMUT EREN

Zarar çok büyük

Dünyanın kabusu haline gelen Koronavirüs, spor sahalarını teslim aldı. İtalya’da Serie A maçları dahil tüm spor etkinlikleri 3 Nisan’a kadar askıya alındı. Fransa ligleri ise 15 Nisan’a kadar seyircisiz oynanacak. Önceki günkü Juventus-Inter maçına da taraftar alınmadı. Juventus’un 12 milyon eurodan fazla zarar edeceği bildirilirken, Serie A’nın da toplam zararda 28 milyon euroya ulaşacağı aktarıldı. Almanya Federasyonu da Bundesliga’nın seyircisiz oynanması yönünde kulüplerle toplantı yapacak. El sıkışmayı yasaklayan İngiltere de seyircisiz maçlar üzerinde çalışıyor.

UEFA etkilendi

UEFA da gelişmelerin ardından el sıkışmaları yasakladı. Şampiyonlar Ligi’nde Valencia-Atalanta’dan sonra PSG-Dortmund maçı da taraftarlara kapatıldı. Avrupa Ligi’nde Inter-Getafe mücadelesinde seyirci olmayacak. Başakşehir de Danimarka’daki Kopenhag rövanşını boş tribünler önünde oynayacak.

Ayrıca EURO 2020’nin ev sahibi şehirlerinden Roma da tehlikeye girdi. İngiltere, İtalya ile Londra’da yapılacak hazırlık maçının iptal edilmesini istedi. Uzakdoğu’da Japonya, Çin ve Güney Kore ligleri süresiz ertelendi. Venezuela Kadın Milli Takımı da İtalya’da kamp yaptığı için Türkiye’deki maçı iptal edildi.

Katar sıkıntısı

Tüm branşlar gibi MOTO GP de sarsıldı. Katar’daki MOTO GP yarışları iptal edildi. Ayrıca Moto2 ve Moto3 yarışları da yapılmak istenmedi. MOTO GP Dünya Şampiyonası’nın tarihi ise değiştirildi. Yarışların 5 Nisan 2020 tarihinde ABD’de olacağı açıklandı. Ancak yarışlarla alakalı hâlâ toplantılar olduğu ve her an değişiklik olabileceği aktarıldı.

Formula 1 şoku

Dünyanın en çok takip edilen organizasyonlarından Formula 1’de de kriz baş gösterdi. İlk olarak Çin’de Şangay’da yapılacak yarışlar iptal edildi. Ardından Bahreyn’deki yarışın seyircisiz yapılacağı resmi olarak duyuruldu. Bu kararla beraber 1950’den beri ilk kez bir Formula 1 yarışı seyircisiz olacak.

Voleybolu vurdu

Dünyayı esir alan bu ciddi hastalık voleybolu da vurdu. CEV Şampiyonlar Ligi maçlarında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Eczacıbaşı’nın İtalyan rakipleriyle yapacakları maçlar ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kaldı.

İtalyanlar ise kendi voleybol lig maçlarının seyircisiz oynanmasını, kuzey bölgesindeki takımların karşılaşmalarının da ertelenmesini talep etti.

İtalya’nın şu anda bu branşta 620 bin euro zarar ettiği yazıldı.

Asya’da erteleme

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. FIFA’dan yapılan açıklamada, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran tarihlerinde oynanması planlanan Asya eleme maçlarının, koronavirüs yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu. Kararın Asya Futbol Konfederasyonu ile ortak alındığı belirtilirken, karşılaşmaların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Euroleague soru işareti

Koronavirüs, Euroleague yönetimi tarafından yakından izleniyor. Milano-R.Madrid maçına basın mensupları dahi alınmadı. 13-15 Mayıs tarihlerinde Almanya’da Köln’deki Final Four maçlarının da akıbeti bilinmiyor. İtalya’da basketboldaki seyircisiz maçların zararı 2.4 milyon euroyu bulacak.

Tenise ilk darbe

Koronavirüs tüm spor branşları gibi tenisi de etkiledi. 2020’nin ilk tenis organizasyonu olan Indian Wells Tenis Turnuvası, Koronavirüs salgını yüzünden ertelendi. Grand slam turnuvalarının ardından en yüksek para ödülünün dağıtıldığı tenis etkinliklerinden Indian Wells de virüsün etkilediği spor organizasyonları arasına girdi. ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvası, artan sağlık endişeleri sebebiyle 9-22 Mart tarihlerinde yapılamayacak.

83 milyon euro zarar kapıda!

Şu anda Avrupa’nın 3 büyük ligi; İngiltere, Almanya ve İtalya’da Koronavirüs’ün ekonomik boyutları konuşuluyor. İtalya Serie A’da seyircisiz oynanmayacak maçların zararının 3 Nisan’a kadar 28 milyon euroyu aşacağı belirtildi.

Almanya şu an konu üzerinde çalışırken; Nisan ayına kadar seyircisi ya da erteleme halinde yayıncı kuruluşlarla beraber 20 ile 25 milyon euro arası bir zarar olabileceği ifade edildi. Yine İngiltere Premier Lig’de de zararın 30 milyon euroyu bile zorlayacağı ifade ediliyor.

Olimpiyat telaşı

Uzakdoğu’da başlayan Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları şu an tehlikeye girdi. Olimpiyat Komitesi 12.3 milyar dolar maliyetli organizasyonun akıbetini mayıs ayında açıklayacağını bildirdi

Dünyanın en büyük spor organizasyonu Olimpiyatlar, büyük bir tehlikeye girdi.

Japonya’da Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyatlarının akıbetinin ne olacağı mayıs ayında belli olacak. Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan resmi bilgilendirmede; şu anda Japonya’daki son durumların incelendiği, mali açıdan nasıl bir tablo olacağı ve tüm ülkelerin görüşlerinin alınacağı aktarıldı. 12.3 milyar dolar maliyetli Tokyo Olimpiyatlarının ertelenme ihtimali de gündemde. Ancak esas istenen konu başka bir ülkeye verilmesi. Şu anda 2016’daki son ev sahibi Rio istemediği için 2012’nin ev sahibi Londra’ya ibre dönüyor. Ancak İngiltere’de de Koronavirüsü korkusu başladı.

Öte yandan Atletizm en fazla etkilenen spor dalı oldu. Çin’de yapılması planlanan Asya Salon Şampiyonası iptal edildi. Hemen ardından İtalya’da Spor Bakanlığı ve Atletizm Federasyonu; Roma Maratonu’nu direkt olarak iptal kararı aldı.

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