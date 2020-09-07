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07.09.2020 - 15:52 | | Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)

Futbolda Kumpas davası sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı

Futbolda şike kumpası davasının önemli sanıklarından ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı.

Futbolda Kumpas davası sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı
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Yurtdışına kaçmaya çalışırken Edirnenin Keşan ilçesinde yakalanan şüpheliler Emre ve Haktan Helvacı gözaltına alınarak İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. İfadeleri alınan şüpheliler Emre ve Haktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Futbolda şike kumpası davasında 4'ü tutuklu 107 sanık yargılanıyor.

Futbolda Kumpas davası sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı

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