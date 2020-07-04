Futbolda Şike Kumpası Davası ertelendi

'Futbolda Şike Kumpası' Davası'nın 15'inci celsesi bugün yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un müşteki sıfatıyla ifade verdiği duruşmada davanın 9-20 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine karar verildi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün, 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 15'inci celsesi 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Silivri Cezaevi'nin karşısında görüldü. Aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davaya 1'i tutuklu 4 sanık katıldı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, müşteki sıfatıyla ifade verdi. Tarafların taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Fetullah Gülen, Muammer İhsan Kalkavan, Mutlu Ekizoğlu, Furkan Durmaz, Cemalettin Mutlu, Mehmet Likoğlu, Halil İbrahim Koca, Şerif Ali Tekalan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Ali Şengül, Muhammet Fatih Uğur, Osman Karakuş, Ahmet Davulcu, Suat Yıldırım, Rauf Atilla Polat ve Orhan Demirtaş'ın haklarındaki yakalama kararlarının infaz edilememiş olması nedeniyle yargılamanın sürüncemede kalmaması için dosyalarının ayrılmasına hükmetti. Heyet ayrıca tutuklu bulunan sanıklar Mehmet Baransu, Ali Çelik, Ali Fuat Yılmazer, Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli haklarındaki suçlamanın yalnızca silahlı terör örgütü üyeliği olması sebebiyle bu sanıklar hakkındaki dosyanın da yargılamanın sürüncemede kalmaması için ayrılmasına karar verdi. Heyet bazı sanıklar hakkında ise zorla getirilme kararı verdi.

Öte yandan mahkeme heyeti, tutuklu sanık İbrahim Emre'nin yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi

Mahkeme heyeti ara kararında, bir sonraki duruşmanın Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.

Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Pekin: "Fenerbahçe, şike yapmamıştır"

Sarı lacivertli kulübün yöneticisi Fethi Pekin, alınan kararlarla ilgili şu sözleri kullandı: "Bir defa şunu söylemek gerekir ki gelinen aşamada dahi çok fazla usuli eksiklik var.

Bilirkişi raporu bekleniyor, ek savunma alınacak, bazı gerekçeli kararların celbi talep edilmiş gibi durumlar söz konusu.

Bununla birlikte 'tefrik' kararı verilerek ayrı dosyaya kayıt yapılmasını yargılamayı hızlandırmaya matuf bir ara karar olarak görüyorum.

Zira ayrı esasa kaydedilen sanıkların işlemleri de otomatik olarak bu dosyadan kurtarılmış ve prosedürel bir rahatlık sağlanmış olacak.

Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ile ilgili talebin reddi zaten makul ve olması gereken türde bir karardır.

Tutuklu bir kısım sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ilişkin karar ve delil durumu somut şartları değerlendiren Mahkeme heyetinin takdiridir.

Bir sanıkla ilgili tahliye ve yurtdışı çıkış yasağı kararı da aynı şekilde Mahkeme'nin takdiridir.

Tabii çok kapsamlı bir dosya olduğunu vurgulamak ve bir çok usuli işlem söz konusu olduğunu belirtmek gerekir.

Bu sebeplerle bir sonraki duruşmanın 9-20 Kasım 2020 tarihine ertelenmiş olması elbette bir an önce tecelli etmesini umduğumuz adaletin Fenerbahçe'ye teslimini ötelemiştir.

Ancak son tahlilde, gerek Başkanımız Sayın Ali Koçun duruşmada arz ettiği, gerek avukatlarımızın savunmalarında bildirdiği gerekse tüm Fenerbahçe camiasının tüm gönlüyle haykırdığı üzere bu adaletin yerini bulmasına gölge düşürmeyecektir.

Davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın.

Başkanımız Sayın Ali Koçun mahkeme heyeti önünde dile getirdiği sözleri bir kez daha tekrar ediyor ve diyoruz ki; Fenerbahçe, tertemiz bir tarihe sahiptir, şike yapmamıştır, asla da yapmaz!