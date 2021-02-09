"Futbolda sözde şike" davasının 19'uncu celsesi yarın görülecek

Dün görülmesi gereken ancak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) bakım nedeniyle yarına ertelenen celsede, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edilecek. 19'uncu celseyi Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu geniş bir kadro ile takip edecek. Duruşmaya kulüp avukatı Naim Karakaya da katılacak.