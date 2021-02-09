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HaberlerFenerbahçe Haberleri "Futbolda sözde şike" davasının 19'uncu celsesi yarın görülecek
09.02.2021 - 12:40 | | Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

"Futbolda sözde şike" davasının 19'uncu celsesi yarın görülecek

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 19’uncu celsesi 10-12 Şubat tarihlerinde Silivri Cezaevi'nin karşısında görülmeye başlanacak

"Futbolda sözde şike" davasının 19'uncu celsesi yarın görülecek
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Dün görülmesi gereken ancak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) bakım nedeniyle yarına ertelenen celsede, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edilecek. 19'uncu celseyi Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu geniş bir kadro ile takip edecek. Duruşmaya kulüp avukatı Naim Karakaya da katılacak.

Futbolda sözde şike davasının 19uncu celsesi yarın görülecek

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