Futbolist: ‘Dünya Şampiyonluğunu Türkiye’ye getireceğiz’

Türkiye’nin PUBG Mobile takımlarından olan Futbolist, adım adım başarı basamaklarını tırmanıyor. İstanbul Boğazı’nın ortasında düzenlenen Red Bull M.E.O.’yu birinci noktaladıktan sonra Türkiye espor tarihinde büyük bir başarıya imza atarak PUBG Mobil Dünya Ligi Batı Ligi Finalleri’ni de kazanan ekip, sıraya dünya şampiyonluğunu koydu.



Oyuncu kadrosunun, Hasan ‘Raum’ Oruç, Mehmet Ali ‘Lutz’ İnan, Onur ‘Lovazin’ Koç, Alper Umut Can ‘Solkay’ Ayyıldız gibi isimlerden oluştuğu Futbolist, kurulma hikayelerini, başarılarını ve bundan sonraki yol haritalarını anlattı. ‘Aktif kadromuz ile hikayemiz Ocak ayının başında başladı. Sonrasında PUBG Mobile Dünya Ligi Batı Ligi Finalleri’nde şampiyon olduk’ diyen takımın üyeleri şöyle devam etti: “20 takımın bulunduğu Batı Ligi’nde 463 puanla finallere kalmayı başardık. Finallerde en yakın rakibimizden 28 kill ve 9 puan fazla alarak mutlu sona ulaştık. Turnuvanın MVP’si de Solkay oldu, bu sevincimizi ikiye katladı. Hem takım olarak biz hem de Solkay, çalışmalarımızın karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Tarif edilemez bir duygu.







Türk espor tarihi açısından çok önemli bir gelişmeye imza attık. Ama bizim tek hedefimiz bu değil. En büyük hayalimiz Dünya Şampiyonası’nı kazanmak. Aslında bir hayalden çok bir hedef olduğunu da eklemek istiyoruz.”

‘Beyin fırtınası ve analiz işimiz’

Turnuvalara oyun evimizde yaptığımız kamplarla hazırlanıyoruz.

Belirli uyanma, antrenman ve analiz periyodlarımız var. Genelde gündelik çalışmalarımıza bizi gün boyu dinç tutacak bir kahvaltı sonrası bireysel antrenman ile başlıyoruz.

Akşam saatlerine doğru taktik analizimizi yapıyoruz. O gün maçımız varsa genelde o akşamki maçlar için, maçımız yoksa daha önce oynadığımız maçların analizini ve neleri daha iyi yapabiliriz diye beyin fırtınası yapıyoruz.