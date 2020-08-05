Gael Clichy: 'Manchester United harika bir eşleşme olur'

Gael Clichy, çeyrek finalde Manchester United ile eşleşmelerinin harika olacağını söyledi. BBC Radio 5’e konuşan Başakşehir’in Fransız sol beki, “Manchester United ile eşleşirsek çok özel ve harika olur. Kalitemizle mücadele edeceğiz” dedi.

35 yaşındaki Clichy, takımda çok sayıda yaşlı oyuncunun yer almasıyla ilgili soruya ise “Emeklilik öncesinde değiliz, çalışıyoruz. Ben başkanla buluştuğumda ‘Messi değilim ama öğrendiklerimi getiririm’ dedim. Takım olarak 40’tan fazla maça çıktık, ben 37 maçta forma giydim” yanıtını verdi.

‘İmkansız değil’

İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi’nde en üst noktaya kadar gitmek istediklerini ifade etti. Medipol Başakşehir’in bu sezon elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan milli futbolcu, “Kopenhag’a karşı ilk maçta avantajlı skor aldık. Rövanşta bu avantajımızı korumak istiyoruz. İnşallah tur atlayıp gidebildiğimiz kadar gideceğiz” dedi. Olası Manchester United eşleşmesini de değerlendiren İrfan Can, tur şanslarının sorulması üzerine, “Neden olmasın. Bizim takım olarak sloganımız zor ama imkansız değil” yorumunu yaptı.