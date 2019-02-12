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12.02.2019 - 13:41 | | DHA

Gael Clichy'nin tedavisine başlandı!

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'de sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen Clichy'nin tedavisine başlandığı bildirildi.

Gael Clichy'nin tedavisine başlandı!
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Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında BB Erzurumspor ile mücadele eden Medipol Başakşehir'de sakatlık yaşayan Gael Clichy'nin sağlık durumu ile ilgili kulüp açıklama yaptı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbolcumuz Gael Clichy'nin sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

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