Gala Caldirola: "Sadece market alışverişi için çıkıyoruz"



İstanbul’da koronavirüs günlerinin nasıl geçtiğini de anlatan Isla ve eşi Gala Caldirola kurallara uyduklarını belirtti. Caldirola, “İspanya’daki kadar vaka sayısı ve kısıtlama yok. Burada durum daha iyi. Biz evden sadece market alışverişi için çıkıyoruz. Zaten 2 hafta karantinada kalmıştık. Herhangi bir sorun yaşamadık, olumlu yaklaşımları vardı insanların. Her şey iyi şu anda” diye konuştu.

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