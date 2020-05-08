Galatasaray 2.01'lik Onuachu'yu istiyor!

Galatasaray'da gündeme gelen son isim Genk forması giyen Paul Onuachu oldu.

Voetbal Nieuws, Galatasaray'ın Genk'in oyuncusu Paul Onuachu'yu kiralamak isterdiğini aktardı. Sarı-Kırmızılılar, Standard Liege'den transfer ettiği Christian Luyindama'daki yolun bir benzerini izlemeyi planlıyor.

Galatasaray, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak istese de bu yöntem gerçekleşmese bile en azından 1 yıl kiralık olarak 2.01 boyundaki forveti kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz yaz Midtyjlland'dan 6 milyon Euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, Belçika'daki ilk sezonunda 28 maçta 10 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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