Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray 2.01'lik Onuachu'yu istiyor!
08.05.2020 - 21:21 |

Galatasaray 2.01'lik Onuachu'yu istiyor!

Galatasaray, Genk'in oyuncusu Paul Onuachu'yu gündemine aldı.

Galatasaray 2.01'lik Onuachu'yu istiyor!
ABONE OL

Galatasaray'da gündeme gelen son isim Genk forması giyen Paul Onuachu oldu.

Voetbal Nieuws, Galatasaray'ın Genk'in oyuncusu Paul Onuachu'yu kiralamak isterdiğini aktardı. Sarı-Kırmızılılar, Standard Liege'den transfer ettiği Christian Luyindama'daki yolun bir benzerini izlemeyi planlıyor.

Galatasaray, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak istese de bu yöntem gerçekleşmese bile en azından 1 yıl kiralık olarak 2.01 boyundaki forveti kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz yaz Midtyjlland'dan 6 milyon Euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, Belçika'daki ilk sezonunda 28 maçta 10 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Acun Ilıcalı ve Fortuna Sittard iddialarına başkan Gün'den cevap!

Galatasaray 2.01lik Onuachuyu istiyor

Galatasaray 2.01lik Onuachuyu istiyor

Samuel Eto'o'nun Barcelona Formasıyla Şampiyonlar Ligi Finali Golleri

    Messi'den ilk görüntüyü Barcelona paylaştı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mehmet Sepil'den haziran vurgusu!

    Mehmet Sepil'den haziran vurgusu!

    Son dakika | Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması

    Son dakika | Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması

    Fenerbahçe döviz cinsinden borçlarının bir kısmının TL’ye çevrildiğini açıkladı

    Fenerbahçe döviz cinsinden borçlarının bir kısmının TL’ye çevrildiğini açıkladı

    Djibril Cisse, 100 gole ulaşmak için parasız oynamaya hazır

    Djibril Cisse, 100 gole ulaşmak için parasız oynamaya hazır

    Sıradaki Haber