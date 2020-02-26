ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 20. haftasÄ±nda Galatasaray DoÄŸa Sigorta, FenerbahÃ§e Beko'yu 80-75 yendi ve rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda deplasmanda yaklaÅŸÄ±k 9 yÄ±l sonra galip geldi.

Ãœlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n son 4 dakika 43 saniyesine FenerbahÃ§e Beko, 75-67 Ã¶nde girdi. Rakibine bu bÃ¶lÃ¼mden sonra sayÄ± ÅŸansÄ± tanÄ±mayan ve 13-0'lÄ±k seri bulan Galatasaray DoÄŸa Sigorta, rakibinin iÃ§ sahadaki 17 maÃ§lÄ±k galibiyet serisine son verdi.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar ligde 14. galibiyetini elde ederken, FenerbahÃ§e Beko 5. yenilgisini aldÄ±.Â

Rakibini son olarak deplasmanda 4 Haziran 2011'de yenen Galatasaray, daha sonra Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki bir, Ãœlker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki 16 maÃ§Ä± da kaybetmiÅŸti.

Futbolda da seri bitmiÅŸtiÂ

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, iki Ã¶nemli branÅŸta 4 gÃ¼n iÃ§inde FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda dÄ±ÅŸ sahadaki galibiyet hasretlerine son vermiÅŸ oldu.Â

SÃ¼per Lig'de hafta sonu FenerbahÃ§e'yi KadÄ±kÃ¶y'de 3-1 yenen Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼ren kazanamama serisini sonlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, futboldan sonra basketbolda da FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda deplasmandaki uzun sÃ¼reli galibiyet hasretini bitirdi.Â

AtaÅŸehir'de ilk galibiyet

Galatasaray DoÄŸa Sigorta, FenerbahÃ§e Beko karÅŸÄ±sÄ±nda Ãœlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galip geldi.Â SarÄ±-lacivertliler, 2012 yÄ±lÄ±nda hizmete giren Ãœlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bu maÃ§a kadar 16 kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± rakibini eli boÅŸ gÃ¶ndermiÅŸti.Â

AtaÅŸehir'de oynanan 17. maÃ§Ä± kazanan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bu salondan ilk kez yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lerek ayrÄ±ldÄ±.Â

Taraftardan Ali KoÃ§'a "BaÅŸkan mÃ¼dahale et"

FenerbahÃ§eli taraftarlar maÃ§ sonu alÄ±nan sonuca tepki gÃ¶sterdi. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± yÃ¶netim locasÄ±ndan izleyen kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ali KoÃ§, maÃ§Ä±n sonunda saha iÃ§inden soyunma odalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼me geÃ§ti. Bu sÄ±rada baÅŸkanÄ± gÃ¶ren taraftarlar, "BaÅŸkan mÃ¼dahale et" diye baÄŸÄ±rdÄ±.Â

Futboldan sonra basketbolda da alÄ±nan derbi yenilgisine taraftarlar tepki gÃ¶sterdi.Â

Ribauntlarda bÃ¼yÃ¼k Ã¼stÃ¼nlÃ¼k

Galatasaray DoÄŸa Sigorta'nÄ±n maÃ§ boyunca ribauntlarda kurduÄŸu bÃ¼yÃ¼k Ã¼stÃ¼nlÃ¼k alÄ±nan galibiyette bÃ¼yÃ¼k pay sahibi oldu. Hem savunma hem de hÃ¼cum ribauntlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, toplam 44 ribaunt aldÄ±. FenerbahÃ§e ise maÃ§ boyu 26 ribaunt alÄ±rken, rakibine 17 defa hÃ¼cum ribaundu ÅŸansÄ± verdi.

Auguste'den "double-double"

Galatasaray DoÄŸa Sigorta'nÄ±n ABD'li oyuncusu Zach Auguste, yaptÄ±ÄŸÄ± "double double"la galibiyette baÅŸrol oynadÄ±. AttÄ±ÄŸÄ± 17 sayÄ±yla sahanÄ±n en skoreri olan Auguste, derbide 15 ribaunt aldÄ±.Â

Bu arada, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± basketbolcular maÃ§Ä±n ardÄ±ndan soyunma odasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸadÄ±.

FenerbahÃ§e Beko bu sezon sahasÄ±nda ilk kez kaybettiÂ

FenerbahÃ§e Beko, bu sezon sahasÄ±nda ilk kez bir lig maÃ§Ä±nÄ± maÄŸlubiyetle tamamladÄ±.Â

SarÄ±-lacivertliler, derbi Ã¶ncesi Ãœlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadÄ±ÄŸÄ± 10 maÃ§Ä± da kazanmÄ±ÅŸtÄ±. SahasÄ±nda 12 maÃ§ sonra ligde yenilen FenerbahÃ§e Beko, taraftarÄ± Ã¶nÃ¼nde son olarak geÃ§en sezon Anadolu Efes'e 13 Haziran 2019'da kaybetmiÅŸti.

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