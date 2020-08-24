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24.08.2020 - 14:42 |

Galatasaray A Takımı, U19'a gol yağdırdı: 6-2

Galatasaray A Takımı, hazırlık maçında 19 Yaş Altı Takımı'nı 6-2 mağlup etti. A Takım'ın gollerini Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne (2) kaydetti.

Galatasaray A Takımı, U19'a gol yağdırdı: 6-2
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Galatasaray A Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 19 Yaş Altı Takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki karşılaşmayı A Takımı 6-2 kazanırken; golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne (2) kaydetti.  

Her iki yarıda farklı 11 ile sahada yer alan A Takımı adına ilk golün asistini Arda Turan, ikinci golün asistini Emre Kılınç, üçüncü golün asistini Falcao yaparken karşılaşmanın ikinci yarısında Emin Bayram’ın attığı golde köşe vuruşunu kullanan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne’nin ilk golünün pasını veren Adem Büyük de 90 dakikayı birer asistle tamamlamış oldu.  

Galatasaray Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük aranın ardından Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray A Takımı, U19a gol yağdırdı: 6-2

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