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13.10.2020 - 08:05 | | Fanatik

Galatasaray, Al Hilal'i FIFA’ya şikayet etti

2018'de Bafetimbi Gomis’i 6 milyon Euro'ya Al-Hilal’e gönderen Galatasaray, Suudi Arabistan ekibini son taksitin ödenmemesi nedeniyle FIFA'ya şikayet etti.

Galatasaray, Al Hilal'i FIFA’ya şikayet etti
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2018'de Galatasaray'dan, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Bafetimbi Gomis’in, bilindiği üzere son taksiti henüz ödenmemişti. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray’ın, Al Hilal'i, FIFA’ya şikayet ettiği belirtildi.

Ayrıca Fransız golcünün henüz alacaklarını da alamadığı ve bu nedenle Fransız golcünün de takımı Al-Hilal’i FIFA’ya şikayet etmeye hazırlandığı belirtildi.

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