Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
17.10.2020 - 15:30 | | İSTANBUL, (DHA) -

Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 5’inci haftasında pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Taylan Antalyalı, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken; milli takım dönüşü dün adaptasyon çalışması yapan Radamel Falcao antrenmanın tamamında takımla beraber yer aldı. Yapılan MR tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan ve yorgunluğa bağlı ağrıları nedeni ile dünü tedaviyle geçiren Omar Elabdellaoui ise bugün kondisyonerler eşliğinde salonda yenilenme çalışması yaptı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam yaptıktan sonra pazartesi günü gerçekleşecek müsabaka için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Moise Kean'ın PSG ile ilk antrenmanı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İtalya Serie A takımlarında Kovid-19 vakaları artıyor
    İtalya Serie A takımlarında Kovid-19 vakaları artıyor
  2. Kayserispor - Sivasspor (CANLI)
    Kayserispor - Sivasspor (CANLI)
  3. Son dakika | Beşiktaşlı basketbolcu Furkan Haltalı'nın Kovid-19 testi pozitif
    Son dakika | Beşiktaşlı basketbolcu Furkan Haltalı'nın Kovid-19 testi pozitif
  4. Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları
    Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları
  5. Everton - Liverpool (CANLI)
    Everton - Liverpool (CANLI)



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çaykur Rizespor-Ankaragücü (CANLI)

Çaykur Rizespor-Ankaragücü (CANLI)

Transfer haberleri | Galatasaray'dan Kenan Karaman harekatı

Transfer haberleri | Galatasaray'dan Kenan Karaman harekatı

Son dakika - FIFA, Ryan Donk’u bloke etti

Son dakika - FIFA, Ryan Donk’u bloke etti  

Busenaz Sürmeneli: Tokyo'dan madalya ile dönmek istiyorum

Busenaz Sürmeneli: Tokyo'dan madalya ile dönmek istiyorum

Sıradaki Haber