Galatasaray - Alanyaspor maçında VAR kararı verdi!



Galatasaray-Aytemiz Alanya mücadelesinde hakem Tugay Kaan Numanoğlu’na çok sık iş düştü. Sarı-kırmızılıların kazandığı penaltıda ve Etebo’ya gösterdiği kırmızı kartta doğru kararlar veren Numanoğlu’nun, 38. dakikada Galatasaray ceza alanı içindeki pozisyona penaltı çalmaması tartışıldı. Bu anda Babacar’ın şutu, Saracchi’nin engeliyle karşılaştı, konuk takım oyuncuları penaltı itirazında bulundu.

Yankaya tasdikledi

Numanoğlu, topun Galatasaraylı oyuncunun koluna çarpmadığını ya da vücuda yapışık durumda olduğu yönünde bir değerlendirme yaptı. Hakem buna rağmen VAR’ı bekledi. Burada bulunan Özgür Yankaya da hakemin kararını tastik etti ve izlemesine gerek olmadığını bildirince, Alanyasporlu futbolcuların penaltı hayalleri suya düştü. G.Saray’ın Belhanda ile bulduğu gol de VAR tarafından iptal edildi.

Gerçek lider

Süper Lig’in flaş takımı Alanyaspor, tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. 5. hafta sonunda 4 galibiyet 1 beraberliği olan Çağdaş Atan ve öğrencileri, ligin 13 puanla en fazla puan toplayan takımı olarak liderliği bırakmadı. Akdeniz ekibi, 4 haftada 13 gol atarak en skorer takım olurken, savunmada 5 maçta sadece 2 gol yiyerek bu alanda da rakiplerine önemli bir fark attı.

Kaleyi dövdüler!

Ligin ilk dört haftasında toplam 32 şutu bulunan Aytemiz Alanyaspor, dün Galatasaray karşısında 22 şut buldu. Kasım 2014’teki Trabzonspor maçında rakibine 23 şut şansı veren sarı-kırmızılılar, o günden bu yana ilk kez bir rakibine bu kadar şut attırdı.

Shabani Nonda'nın AS Monaco Formasıyla En İyi Anları