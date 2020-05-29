Galatasaray, Avrupa’nın 32 elit kulübü arasına girdi

KPMG Football Benchmark tarafından hazırlanan ve yayımlanan raporda finansal durum, sosyalmedya popülerliği ve sportif sıralama ön plana alındı, sarı-kırmızılıların 366 milyon euro ile 27. sırada yer bulduğu açıklandı. 32 takım arasına giren diğer Türk kulübü Beşiktaş ise en çok kayıp yaşayan takım oldu

Galatasaray ile Beşiktaş, Avrupa’nın elit 32 takımı arasına girdi, Fenerbahçe ise bu sıralamada yer bulmayı son anda kaybetti.

KPMG Football Benchmark’ın her yıl yayınlanan Avrupa Ligi Raporu’nun 2020 versiyonunda kriterler şöyle sıralandı:

1. Kulüplerin toplam ekonomik girdilerinde Avrupa’nın ilk 50 kulübü arasında yer alması.

2. Son 5 yılda UEFA sıralamasında ilk 50’de bulunmaları.

38 ekip seçildi

3. 1 Ocak 2020 itibariyle sosyal medyada (facebook, twitter, instagram vb.) etkileşim alan en iyi 30 takım arasında bulunmaları...

Bunların değerlendirilmesi sonrasında Galatasaray, 366 milyon euro ile 27. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş ise 310 milyon euroluk değeriyle 32 takım arasında 31. sırada yer buldu.

KPMG, kriterlere uyan 38 takım belirlediklerini ancak 32 ekip dışında kalan 6 kulübün ise birbirlerine çok yakın olduğunu ifade etti. Aralarında Fenerbahçe’nin de bulunduğu bu kulüplerin bu nedenle değerlendirme dışında tutulduğu dile getirildi.

Raporda Galatasaray’ın en büyük farkı ise değer artışını neredeyse yarı yarıya artırmasıydı. Yüzde 49’luk bir büyüme gösteren Cim-Bom, bu hızıyla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

Beşiktaş ise geçen yıla göre yüzde 19’luk bir kayıp yaşayarak, Avrupa kulüpleri içerisinde en çok değerini yitiren olarak kayıtlara geçti.

Real Madrid zirvede

İspanya’nın dev ekibi Real Madrid, kulüp değeri açısından Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. 3 milyar 478 milyon euroluk bir değere ulaşan İspanyolları, 3 milyar 342 milyon euroluk değeriyle İngiliz kulübü Manchester United takip etti. Katalan ekibi Barcelona ise 3 milyar 193 milyon euroluk değeriyle üçüncülükte kaldı.

En değerlisi F.Bahçe idi

2016 yılında 225 milyon euro ile listeye giriş yapan Galatasaray, 141 milyon euroluk bir artış gösterdi. 5 yıl önce 256 milyon euroluk değeri bulunan Fenerbahçe ise son iki sezonda değerlendirme dışı kaldı. Geçen sezon 383 milyon euroya kadar çıkan Beşiktaş da 2017’de 219 milyon euro ile listeye girmişti.

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