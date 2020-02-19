Galatasaray Avrupa'nın devleri arasında! Savunma performansı...

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool yediği 15 gol ile kalesinde en az gol gören takım olurken, İspanya La Liga'da Real Madrid 16 gol ile 2'nci, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims 19 gol ile 4'üncü, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ise 21 gol ile 5'inci sırada bulunuyor.

GALATASARAY'DA MUSLERA ETKİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 22 hafta itibariyle kalesinde gördüğü 17 gol ile en az gol yiyen takım durumunda. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda Avrupanın beş büyük ligine bakıldığında kalesinde en az gol gören ekip olarak 3'üncü sırada yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısında ise şu ana kadar kalesinde sadece 2 gol gördü. Sarı-kırmızılılar öte yandan Süper Ligde iç sahada yediği 8 gol ile Reims'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde taraftar önünde kalesinde en az gol gören 2'nci takım. Galatasaray, deplasmanda ise kalesinde 9 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekipte 9'uncu sezonunu yaşayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da gösterdiği performans ile bu sıralamada sarı-kırmızılıları öne çıkaran en büyük faktörlerden biri oldu. Savunmada görev alan oyuncuların yaşadığı sakatlıklar ve gerçekleşen transferleri nedeniyle sık sık değişmesine rağmen 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesindeki istikrarlı performansını koruyan Muslera, bu sezon da aynı performansı göstermeye devam ediyor. 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, Süper Ligde geriden kalan 22 haftada çıktığı 21 karşılaşmada 16 gol yerken, 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

LIVERPOOL'DA VAN DIJK VE ALLISSON GEÇİT VERMİYOR

İngiltere Premier Ligde geriden kalan 26 haftada gösterdiği performans ile rekorları alt üst eden ve en yakın rakibi Manchester City ile arasında 25 puan fark bulunan lider Liverpool kalesinde gördüğü 15 gol ile Avrupanın 5 büyük liginde zirvede yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 26 hafta itibariyle kalesinde 15 gol görürken, bu gollerin 9unu iç sahada, 6sını dış sahada yedi. İngiliz ekibi, 6 gol ile de Avrupanın beş büyük ligi baz alındığında deplasmanda kalesinde en az gol gören takım durumunda.

Liverpoolun 2018 yazında İtalya Serie A ekibi Romadan kadrosuna kattığı Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Rakiplerine kolay kolay izin vermeyen 27 yaşındaki file bekçisi, ligde çıktığı 18 karşılaşmada kalesinde 6 gol gördü. Alisson, 12 maçta da ise kalesini gole kapatmayı başardı. Kırmızı-beyazlıların bu formu yakalamasında Alisson Becker kadar paya sahip olan diğer bir isim ise Hollandalı savunmacı Virgil Van Dijik oldu. 2018 yılı yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen 28 yaşındaki savunmacı İngiliz ekibinde kusursuza yakın bir performans sergiliyor.

ZIDANE'NIN REAL'İ SAVUNMA İSTİKRARINI KORUYOR

İspanya La Ligada Zinedine Zidanenın teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid lider durumda bulunuyor. Eflatun-beyazlılar, La Ligada 16 gol ile kalesinde en az gol gören ekip olurken, Avrupanın beş büyük ligi baz alındığında ise en az gol yiyen 2nci takım. Madrid ekibi ligde toplam 16 gol yerken, iç sahada 9, deplasmanda ise 7 gol kalesinde gördü.

La Ligada tek mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan eflatun-beyazlıların bu başarısında savunmada yer alan oyuncuların istikrarı da önemli rol oynuyor. Real Madridde yıllardır savunma dörtlüsünü oluşturan Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane ve Marcelonun gösterdiği istikrarlı performans ve aynı zamanda kaleci Thibaut Courtoisın başarılı performansı eflatun-beyazlıların en az gol yiyen takım olmasında önemli faktörlerden biri. Belçikalı file bekçisi bu sezon ligde 21 maç formasını giydiği Madrid ekibinde 13 gol yedi, 11 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

LAZIO ÜÇLÜ SAVUNMA TAKTİĞİ İLE ZİRVEYE OYNUYOR

İtalya Serie Ada bu sezon şampiyonluğa oynayan ve teknik direktörlüğünü eski futbolcusu Simone Inzaghinin yaptığı Lazio, 55 puan ile ligde 2nci sırada bulunuyor. Mavi-beyazlılar, Serie A'da oynadığı son 19 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. İtalyan ekibi yediği 21 gol ile de ligde kalesinde en az gol gören takım olma unvanına da sahip durumda.

Simone Inzaghinin üçlü savunma taktiği Lazionun bu başarısında önemli faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor. 43 yaşındaki genç teknik adam, üçlü savunmada genellikle üç stoper oyuncusu Radu, Felipe ve Acerbiyi kullanırken, savunma kanatlarında ise iki tane hızlı ve orta sahada da görev verildiği zaman oynayabilen Lazzari, Marisuc ve Lulic, Jonyyi görevlendiriyor. Orta saha da Milinkovic Savic, Luis Alberto ve Lucas Leiva gibi teknik kapasitesi üst düzey oyunculara şans veren Inzaghi, bu şekilde orta sahayı daha kalabalık şekilde tutmayı başarıyor. Inzaghinin orta sahayı daha kalabalık hale getiren ve savunmayı rahatlatan üçlü savunma taktiği ile Lazio, daha az pozisyon veren ve kalesinde az gol gören bir takım şekline bürünmüş oldu.

İÇ SAHADA EN AZ GOL YİYEN TAKIM REIMS

Fransa Ligue 1de ise sürpriz bir takım en az gol yiyen ekip durumunda. Ligde 8inci sırada yer alan Reims, yediği 19 gol ile kalesinde en az gol gören takım oldu. Kırmızı-beyazlılar, aynı zamanda 7 ile Avrupanın 5 büyük ligine bakıldığında iç sahada en az gol yiyen takım olarak göze çarpıyor.