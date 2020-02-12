Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final 2. maçında Galatasaray TT Stadı'nda Alanyaspor'u ağırladı. İlk maçı Alanya ekibi 2-0 kazanmıştı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray 10. dakikada Emre Akbaba'yla 1-0 öne geçti. 31. dakikada ise Alanya, Bammou'nun golüyle beraberliği yakaladı.

55. dakikada penaltı kazanan Galatasaray, Adem'in golüyle skoru 2-1 yaptı. 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Adem takımını 3-1 öne geçirdi. 90+5'te ikinci sarı kartı gören Mariano takımını 10 kişi bıraktı.

Son saniyeleri nefes kesen maçta başka gol olmayınca yarı finale yükselen taraf Alanyaspor oldu.

GALATASARAY - ALANYASPOR: 3-1

GOL: 10' Emre Akbaba, 55' (p), 85' Adem (Galatasaray), 31' Bammou (Alanyaspor)

Galatasaray'ın 32. dakikada Seri ile ağlara yolladığı top, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Galatasaray 54. dakikada Alanyalı futbolcunun eline top çarpınca penaltı kazandı. Penaltıyı Adem gole çevirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ömer Bayram'ın ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Emre Akbaba topu ağlara gönderdi: 1-0

11'inci dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22'nci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Junior Fernandes kafayı vuruşunu yaptı ancak top üstten auta dışarı gitti.

27'nci dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Fernandes sıfıra indi ve topu ceza alanına çevirdi. Marcao rakibine gelmeden son anda arayı girdi ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor sol kanattan geliştirdiği atakta Bakasetas çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera gole izin vermedi.

30'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği sağladı. Sol kanatta Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topa Ceyhun Gülselam hareketlendi ve pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Bammou'nun vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

37'nci dakikada gelişen Galatasaray atağında Lemina ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta kaleci Marafona topu tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

48'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Ömer Bayram'ın ceza sahasına doğru çevirdiği topta Onyekuru vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topta Emre Akbaba'nın yaptığı kafa vuruşu da kaleci Marafona'da kaldı.

54'üncü dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı kornerde Bammou ceza sahası içerisinde topa elle müdahale edince hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

55'inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlak ve kaleci Marafona'yı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

77'nci dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın pasıyla hareketlenen Seri, ceza sahası dışından sert vurdu. Marafona meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81'inci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Onyekuru ortasını yaptı. Ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Feghouli'nin yaptığı vuruşta kaleci Marafone topu çeldi ve ardından savunma topu uzaklaştırdı.

85'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Belhanda'nın açtığı ortada arka direkte topla boş durumda buluşan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Fernandes ortayı yaptı. Efecan Karaca ceza sahası içerisinde topu Bakasetas'ın önüne indirdi. Yunan oyuncunun yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu kurtardı ve ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+5'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Mariano, N'Sakala'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Linnes (Dk. 46 Onyekuru) , Lemina, Seri (Dk. 82 Sekidika), Ömer Bayram, Emre Akbaba (Dk. 82 Belhanda), Feghouli, Adem Büyük

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona – Baiano (Dk. 62 Onur Bulut) Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis (Dk. 66 Salih Uçan), Ceyhun Gülselam, Fernandes (Dk. 60 Efecan Karaca), Bakasetas, Djalma, Bammou

GOLLER: Dk. 9 Emre Akbaba, Dk. 55 (Pen.), Dk. 85 Adem Büyük (Galatasaray) – Dk. 30 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Adem Büyük, Donk, Feghouli (Galatasaray) - Bakasetas, Salih Uçan, Tzavellas, Marafona (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Mariano (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de hafta sonu Kasımpaşa ile oynadığı maçın hemen başında sakatlanan Marcelo Saracchi, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcunun yerine Martin Linnes'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray'da Saracchi'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Radamel Falcao ile Florin Andone karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı takım, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Henry Onyekuru yer aldı.

Alanyaspor'da 5 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, son maçlarına göre kadroda 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Bulut, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan Onur Bulut, Welinton Silva, Salih Uçan, Efecan Karaca ve Papiss Cisse'yi yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Georgios Tzavellas, Baiano, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes ve Yacine Bammou'ya görev verdi.

Akdeniz ekibi, müsabakaya Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bakasetas, Fernandes ve Bammou'dan oluşan 11 ile çıktı.