Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a hazır!
19.10.2020 - 00:15 |

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a hazır!

Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a hazır!
ABONE OL

Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışma yapıldı. 

İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi. 

Sarı-kırmızılı ekip çalışmanın ardından kampa girdi.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspora hazır

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın yeni sezondaki tüm transferleri!
Erol Bulut: "Oynanan futboldan memnunum"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Leicester City'de Çağlar Söyüncü depremi! Brendan Rodgers açıkladı...
    Leicester City'de Çağlar Söyüncü depremi! Brendan Rodgers açıkladı...
  2. Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor: 3-1
    Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor: 3-1
  3. Liverpool'da Virgil van Dijk ameliyat olacak!
    Liverpool'da Virgil van Dijk ameliyat olacak!
  4. Bursasporlu Vefa Temel'in çapraz bağları koptu!
    Bursasporlu Vefa Temel'in çapraz bağları koptu!
  5. İlhan Palut: "Guilherme'nin 2. golünden sonra..."
    İlhan Palut: "Guilherme'nin 2. golünden sonra..."



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den VAR açıklaması!

Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den VAR açıklaması!

Ozan Tufan: "Maçta Pelkas'ın ismini unuttum, 'Yunanistan' diye bağırdım"

Ozan Tufan: "Maçta Pelkas'ın ismini unuttum, 'Yunanistan' diye bağırdım"

Antalyaspor'dan Sumudica'ya tepki! Küfür iddiası...

Antalyaspor'dan Sumudica'ya tepki! Küfür iddiası...

Fenerbahçe'den Erol Bulut: "Hakem neden VAR'a çağrılmadı?"

Fenerbahçe'den Erol Bulut: "Hakem neden VAR'a çağrılmadı?"

Sıradaki Haber