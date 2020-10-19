19.10.2020 - 00:15 |
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a hazır!
Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışma yapıldı.
İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip çalışmanın ardından kampa girdi.