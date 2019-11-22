Galatasaray - Başakşehir: 0-1

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Mücadeledeki tek golü 78. dakikada Gulbrandsen attı. Bu sonuçla Galatasaray sahasındaki 41 maçlık serisi sona erdi.

Başakşehir puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray ise 19 puanla 6. sırada kaldı.

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Tarihi seri bitti

Galatasaray'da 41 maçlık iç saha serisi sona erdi. Kulüp tarihinin en uzun rekoru Medipol Başakşehir tarafından bitirildi Süper Lig'de 12. haftanın en önemli maçında Galatasaray, tarihi bir yenilgi aldı. Medipol Başakşehir, rakibinin iç sahada 41 maçlık serisini sona erdirdi.

Sarı-kırmızılı takımın kulüp tarihindeki en uzun süren iç saha serisi resmen bitti. Okan Buruk ve ekibi, kritik deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi. Hem lig yarışında önemli bir rakibini geçen turuncu-lacivertliler hem de tarihi bir sonuç elde etti. Son haftalarda ciddi bir çıkış içinde olan Medipol Başakşehir, Galatasaray'a karşı deplasmanda tarihinde 2. kez kazandı.

Önemli pozisyonlar

20. dakikada Başakşehir, Crivelli ile gole çok yaklaştı. Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk kurtardı.



40' Galatasaray gole çok yaklaştı. Mariano'nun ortasında top ceza sahası dışına çıktı, top ile buluşan Lemina'nın vuruşunda kaleci Mert topu kornere çıkardı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano, Feghouli (Dk. 74 Emre Mor), Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir (Dk. 86 Nagatomo), Babel, Adem Büyük (Dk. 86 Belhanda)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 60 Gulbrandsen), Azubuike (Dk. 73 Berkay Özcan), Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Arda Turan), Crivelli

Gol: Dk. 78 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 3 Babel, Dk. 39 Adem Büyük, Dk. 90 1 Lemina (Galatasaray), Dk. 37 İrfan Can Kahveci, Dk. 39 Mahmut Tekdemir, Dk. 47 Caiçara (Medipol Başakşehir)

Maçtan dakikalar

22. dakikada konuk takım Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Soldan uzun oynanan topa hareketlenen Visca, Emre Taşdemir ile girdiği mücadeleye rağmen ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı indirdi. Penaltı noktası üzerine gelen topa Crivelli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunması pozisyonun devamında topu kornere gönderdi.

34. dakikada Galatasaray'da sağ kanatta taç çizgisine yakın yerden kazanılan faul atışını Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun kale önüne gönderdiği topa kimse müdahale edemedi. Meşin yuvarlağı son anda gören kaleci Mert Günok, gösterdiği refleksle topu çelmeyi başardı. Yaşanan tehlikede son olarak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

40. dakikada hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Mariano sağda Clichy'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine bekletmeden vurduğu topa ceza sahası içi sol çaprazdaki Adem Büyük de dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok son anda uzanarak kornere çeldi.

Mücadelenin devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

49. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mariano'nun ortasında ön direğe hareketlenen Feghouli'nin altıpas içinde vurduğu meşin yuvarlağı, yakın direk dibinde kaleci Mert Günok kornere gönderdi.

78. dakikada Medipol Başakşehir mücadelede öne geçti. Lemina'nın orta sahada kaptırdığı topla hızlı çıkan konuk takımda İrfan Can Kahveci, pasını soldan bindiren Gulbrandsen'e verdi. Ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Norveçli futbolcu, meşin yuvarlağı Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluşturdu: 0-1

Müsabaka, turuncu-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Eksik Aslan

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray'da arka arkaya gelen sakatlıklar planları etkiledi.

Teknik direktör Fatih Terim, zorlu mücadeleye mecburi hamleler yaptı. Kaleci Muslera başta olmak üzere Luyindama, Andone, Şener, Falcao ve Emre Akbaba gibi isimlerin yokluğunda kalede Okan Kocuk, savunmada Ahmet Çalık ve hücumda Adem Büyük gibi isimler yer aldı.

Gaziantep deplasmanındaki kadroya yakın bir ilk 11 çıkaran Fatih Terim, zorunlu rotasyonlarına devam etti.

Kewell coşkusu

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Harry Kewell konuk edildi. 2008-2011 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Kewell, statta anons edildi.

Avustralyalı futbolcunun şarkısı ve eski golleri statta yayınlandı. Tüm tribünler Kewell için tezahüratta bulundu. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak tarafından bir plaket sunulan unutulmaz yıldız, tribünleri dolaştı, teşekkür etti.

'Milli felaket'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçı öncesi yayıncı kuruluşa sakatlıklardan dolayı dert yandı.

Milli takım aralarındaki sıkıntıya değinen Terim, "Bu seneki milli aralar için milli felaket desek yeridir. Hiç beklemediğimiz, takımımız için çok önemli oyuncular sakatlandı. Bizim oynayacağımız tüm rakipler aralarda sakatlarını iyileştiriyorlar ama bizde maalesef böyle" dedi.

Terim, "Kadroda olanlar belki salı günü kadroda yoklar, öyle bir sıkıntımız da var. Salı günü Nzonzi'nin de sarı kart cezalısı olduğunu düşünürsek, böyle sıkıntılar var, inşallah hepsinin üstesinden geleceğiz. Her şerde bir hayır var" yorumunu yaptı.

Okan Kocuk ilk kez

Bu sezon hiç resmi maça çıkmayan Okan Kocuk, Fernando Muslera'nın yokluğunda eldivenleri teslim aldı. Sezon başında Bursaspor'dan gelen kaleci Okan, sarı-kırmızılı forma altında ilk resmi maçına çıktı. Tüm resmi maçlarda Muslera'nın arkasında kalan 24 yaşındaki eldiven özel bir akşam yaşadı.

Batuhan Şen'in gurur gecesi

Ciddi eksikleri olan Galatasaray'da genç yıldız Batuhan Şen, adını maç kadrosuna yazdırdı. 2000 doğumlu kaleci, Muslera'nın yokluğunda Okan Kocuk'un arkasında yedek bekledi.

İlk kez sarı-kırmızılılarda A takımda maç kadrosuna giren Batuhan, "Maç kadrosunda olduğum için heyecanlıyım. Fernando Muslera'yı örnek alıyorum, ondan bir şey öğrenebilmek için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Skrtel sıkıntısı

Türk Telekom Stadı'na konuk olan Medipol Başakşehir'de Okan Buruk'u Martin Skrtel'in yokluğu zorladı. Ağrıları olan Skrtel'in riske edilmediği kaydedildi. Slovak stoper bu nedenle kritik maçın kadrosunda yer almadı.

Ömer Bayram sevgisi

Takımlar sahaya çıktığında ilk olarak tribünlere Ömer Bayram çağrıldı. Milli futbolcuya özel bir sevgi gösterisinde bulunuldu ve hem tezahüratlar hem de alkışlarla karşılandı.

Muslera istedi, ağrılar izin vermedi

Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, oynamayı çok istedi. Ancak belindeki ağrıları bir türlü geçmeyen Uruguaylı eldiven Başakşehir maçı kadrosuna alınamadı.

Sağlık ekibiyle görüşen Muslera bu maçta forma giymek istediğini belirtti. Ama sağlık ekibinin 4 gündür devam eden ağrılarını gösterdiği ve bu sebeple risk alınmaması gerektiği ifade edildi.

Yapılan görüşmelerde de teknik heyet, deneyimli ismi kadroya dahil etmedi.

Şehit öğretmenler unutulmadı

Galatasaray taraftarları, maç öncesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla özel bir pankart açtı. "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun. Mekanınız Cennet Olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazılı pankart ayakta alkışlandı.

Şehit düşen kahraman öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, bir kez daha saygı ve minnetle anıldı.