Galatasaray-Başakşehir: 3-0

Süper Lig'de 23. hafta maçında günün en dikkat çeken müsabakası Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Başakşehir arasında oynandı. Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci ile yollarını ayıran Başakşehir teknik direktör Okan Burak ile de yollarını ayırdı. Okan Buruk'tan boşalan koltuğu Aykut Kocaman getirilmişti.

19:00'da başlayan mücadelenin 20. dakikasında Başakşehir, VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Giuliano, kaleci Muslera'yı aşamadı. İlk yarının son dakikasında ise sahneye Onyekuru çıktı. Yıldız oyuncu 45. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Galatasaray'da 64. dakikada ceza sahasına gelen ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Donk skoru 2-0 yaptı. 90+2'de penaltı vuruşunu kullanan yeni transfer Mustafa Muhammed ilk maçında golünü attı ve skoru 3-0 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-kırmızılı ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 45'e yükseltirken, Başakşehir 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’i 3-0’lık skorla geçti. Galatasaray puanını 45 yaparken, Başakşehir 24 puanda kaldı.

7’nci dakikada Onyekuru, rakip ceza sahası içinde Emre Kılınç ile ver-kaça girdi ve sonrasında çektiği şut üstten auta gitti.

16’ncı dakikada Gulbrandsen ceza sahası içindeki Giuliano ile ver-kaça girdi ve sonrasında Norveçli oyuncunun şutunda Muslera topu kornere çeldi.

18’inci dakikada Deniz’in ortasında Marcao’nun Epureanu’ya müdahalesi sonrasında hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

20’nci dakikada VAR incelemesi sonucu Arda Kardeşler, Marcao’nun Epureanu’ya müdahalesinin penaltı olduğunu belirledi ve Marcao’ya sarı kart verdi.

22’nci dakikada Giuliano’nun kullandığı penaltı vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

35’inci dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı köşe vuruşunda Duarte’nin kafa vuruşu kaleci Muslera’da kaldı.

45’inci dakikada Donk’un sağ kanattan etkili ortasında Onyekuru’nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

55’inci dakikada Belhanda’nın sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda Mostafa Mohamed’in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

57’nci dakikada Mahmut Tekdemir’in ara pasında Gulbrandsen‘in ceza sahasında sağa çekip yaptığı şut auta çıktı.

65’inci dakikada Belhanda’nın kullandığı korner vuruşunda Donk ceza sahası içinde iyi yükseldi, kafayı vurdu ve takımının 2’nci golünü attı: 2-0.

74’üncü dakikada Linnes’in pasında ceza sahası sağ çaprazda Belhanda’nın şutunda Mert topu kornere çeldi.

90+1'inci dakikada Henry Onyekuru, Muhammed'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.

90+2’nci dakikada penaltıda topun başına geçen yeni transfer Mostafa Mohamed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir’i ağırladı. Zorlu maçı hakem Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan üstlendi.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray, göreve teknik direktör Aykut Kocaman’ı getiren Medipol Başakşehir’i konuk etti. Ligin 19’uncu haftasındaki Beşiktaş mağlubiyeti sonrası 3 maçlık seri yakalayarak; Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'yı devirmeyi başaran sarı kırmızılılar, evinde Başakşehir maçını da kazanarak seriyi sürdürmek ve üst sıraları takibe devam etmek istiyor. Geçen hafta evinde Hatayspor’a 5-1’lik skorla mağlup olan Başakşehir de yeni hocasıyla alacağı 3 puanla beyaz sayfa açmak istiyor. Zorlu maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Arda, Etebo, Onyekuru, Emre Kılınç ve Babel ilk 11’i ile çıktı. Başakşehir’de ise teknik direktör Aykut Kocaman, Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11’ini sahaya sürdü.

GALATASARAY’DA 6 EKSİK

Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Şener, Feghouli, Oğulcan ve Falcao kadroda yer almadı. Yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi devam eden Omar da kadroda yer alamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11’de 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Emre Akbaba ve Belhanda yerine Etebo ve Onyekuru’ya forma verdi.

BELHANDA VE LUYINDAMA KART SINIRINDA

Galatasaray'da 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı kırmızılılarda Belhanda ve Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24’üncü haftada oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

METİN OKTAY UNUTULMADI

Maç öncesi sarı kırmızılı takımın efsanesi Metin Oktay’ın doğum günü olması nedeniyle skorbordda videosu yayınlandı. ‘Taçsız Kral’ lakaplı oyuncu 2 Şubat 1936’da İzmir’de doğmuş sarı kırmızılı formayla 324 maça çıkarken 294 gole imza atmıştı.

AYKUT KOCAMAN’IN İLK MAÇI

Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk yerine takımın başına getirilen Aykut Kocaman ilk resmi maçına Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynanan Galatasaray maçıyla çıktı.

KOCAMAN’DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Turuncu lacivertli takımın yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, ilk maçında takımın geçen haftaki 11’inde 4 değişiklik yaptı. Kocaman, Mehmet Topal yerine Azubuike, sol kanatta Junior Fernandes yerine Gulbrandsen, orta sahada Aleksic yerine Giuliano ve Ba yerine de Crivelli’ye görev verdi.

4 OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir’de Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Deniz Türüç kart sınırında bulunuyor. Turuncu lacivertli 4 futbolcu Galatasaray’a karşı kart görmeleri durumunda ligin 24’üncü haftasında oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

YENİ TRANSFERLER YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray’ın yeni transferi Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ve Medipol Başakşehir’in yeni transferleri Tolga Ciğerci ve Youssouf Ndayishimiye yedek kulübelerinde yer aldı.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Muslera - Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Arda (Dk. 46 Belhanda), Etebo (Dk. 46 Mostafa Mohamed), Onyekuru (Dk. 90+1 Ömer), Emre Kılınç (Dk. 90+1 Halil), Babel (Dk. 85 Kerem)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Ömer Ali (Dk. 85 Muhammed), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike (Dk. 88 Ndayishimiye), Mahmut (Dk. 69 Tolga), Deniz, Giuliano (Dk. 69 Ba), Gulbrandsen (Dk. 69 Fernandes), Crivelli

GOLLER: Dk. 45 Onyekuru, Dk. 65 Donk, Dk. 90+2 Mostafa Mohamed (P) (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Marcao (Galatasaray) - Crivelli, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)