13.03.2020 - 15:32 |
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Tüm maçlar bir süre ertelenmelidir
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay liglerin seyircisiz oynanmasına tepki göstererek, "Tüm maçlar bir süre ertelenmelidir" dedi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay liglerin seyircisiz oynanmasına tepki göstererek, "Tüm maçlar bir süre ertelenmelidir" dedi.
Yusuf Günay'ın açıklaması şu şekilde;
"Amaç koronavirüsünün yayılmasını önlemekse; daha önce salgına maruz kalan ülkelerin deneyimlerinden ders alınmalı, maçların seyircisiz oynanması yerine Avrupa’nın büyük liglerinde olduğu gibi tüm maçlar bir süre ertelenmelidir."