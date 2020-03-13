Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Tüm maçlar bir süre ertelenmelidir

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay liglerin seyircisiz oynanmasına tepki göstererek, "Tüm maçlar bir süre ertelenmelidir" dedi.

Yusuf Günay'ın açıklaması şu şekilde;

"Amaç koronavirüsünün yayılmasını önlemekse; daha önce salgına maruz kalan ülkelerin deneyimlerinden ders alınmalı, maçların seyircisiz oynanması yerine Avrupa’nın büyük liglerinde olduğu gibi tüm maçlar bir süre ertelenmelidir."