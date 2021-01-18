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18.01.2021 - 23:25 | | AA

Galatasaray - Basket Landes: 89-63

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu maçında Galatasaray, Fransa'nın Basket Landes takımını 89-63 mağlup etti.

Galatasaray - Basket Landes: 89-63
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu maçında Galatasaray, Fransa'nın Basket Landes takımını 89-63 mağlup etti.

Fransa'da yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, ilk seriden ertelenen maçta Basket Landes ile karşı karşıya geldi. 

Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 34-22 önde geçen Galatasaray, devre arasına 50-33 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan sarı-kırmızılı ekip, üçüncü periyotunu 75-46 önde kapattığı karşılaşmayı 89-63'lük skorla kazandı. 

Grupta daha önce Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla yaptığı 2 maçı da kaybeden Galatasaray, ilk galibiyetini elde etti. 

Sarı-kırmızılı ekipte 16 sayıyla Epiphanny Prince, Basket Landes'te 13 sayıyla Valeriane Vukosavljevic takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Galatasaray - Basket Landes: 89-63

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