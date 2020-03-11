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11.03.2020 - 11:41 |

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'de bu hafta Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Derbide Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yapacak. Derbinin VAR hakemliğini ise Ali Palabıyık üstlenecek.

Trabzonspor - Başakşehir'in hakemi Fırat Aydınus 

Süper Lig haftanın bir diğer kritik maçında Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki maçı Fırat Aydınus yönetecek.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen

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