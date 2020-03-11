11.03.2020 - 11:41 |
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen
Süper Lig'de bu hafta Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Derbide Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yapacak. Derbinin VAR hakemliğini ise Ali Palabıyık üstlenecek.
Trabzonspor - Başakşehir'in hakemi Fırat Aydınus
Süper Lig haftanın bir diğer kritik maçında Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki maçı Fırat Aydınus yönetecek.