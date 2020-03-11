Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Derbide Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yapacak. Derbinin VAR hakemliğini ise Ali Palabıyık üstlenecek.

Trabzonspor - Başakşehir'in hakemi Fırat Aydınus

Süper Lig haftanın bir diğer kritik maçında Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki maçı Fırat Aydınus yönetecek.