Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi gün? GS BJK maçı hangi kanalda canlı şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan dev derbi öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte zorlu derbiyle ilgili tüm merak edilenler...



GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Beşiktaş maçı 15 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı yarın belli olacak...



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Falcao, Onyekuru



Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, N’Koudou, Boyd, Boateng, Burak Yılmaz





