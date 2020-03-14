Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenecek? GS BJK maçı beIN Sports'ta şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Lider Trabzonspor ve Başakşehir'in en yakın takipçisi Galatasaray, sahasında son haftalarda çıkışa geçen ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Corona Virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacak zorlu mücadele öncesi Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı şifresiz mi yayınlanacak sorularının cevaplarını ve muhtemel ilk 11'leri bir araya getirdik...



GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Beşiktaş maçı 15 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı yarın belli olacak...



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Falcao, Onyekuru



Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, N’Koudou, Boyd, Boateng, Burak Yılmaz





